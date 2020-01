Serie A - Il Milan cambia modulo e torna alla vittoria: battuto il Cagliari per 2-0

Il Milan si impone per 2-0 contro il Cagliari: Leao ed Ibrahimovic trascinano alla vittoria i rossoneri dopo più di un mese di digiuno. Invece la squadra di casa incassa la quarta sconfitta consecutiva

Stefano Pioli lancia Ibrahimovic dal primo minuto in un inedito 4-4-2 ma nel primo tempo prevale molto l'equilibrio. La partita si sblocca ad inizio con Leao al 46' e al 64' lo svedese trova la rete dello 2-0 che chiude i giochi.

Finalmente si vede un nuovo Milan soprattutto nello sviluppo del gioco: l'arrivo di Ibrahimovic ha già cambiato questa squadra. Il Milan è risorto?

LA PARTITA

Ritmi alti in avvio di partita con il Milan che cerca di sfruttare le fasce laterali, ma è subito il Cagliari a rendersi pericoloso con Joao Pedro ma non riesce a trovare una conclusione pulita. Al 5' errore di Musacchio in disimpegno, Simeone scarica dietro ma il pallone attraversa pericolosamente tutta l'area rossonera.

Avvio di gara vivace da entrambe le parti anche se non riescono ad affondare il colpo. Il Milan si muove molto bene sulla destra con il grande movimento di Calabria con inserimenti centrali per sorprendere la difesa cagliaritana.

Al 11' Bel movimento di Leao che prova l'azione personale partendo largo a sinistra ma è decisivo il rientro difensivo di Rog. Ibrahimovic si fa vedere al 15' ma viene Fermato.

Il primo vero squillo del Milan arriva al 19' in contropiede con Theo Hernandez che da posizione defilata prova a beffare Olsen ma la palla colpisce il portiere e finisce in angolo. Nell'azione successiva però la difesa rossonera rischia il pasticcio: Romagnoli si scontra su Donnarumma, ma fortunatamente nessun giocatore di casa non ne approfitta.

In questo momento è il Cagliari a spingere, ma al 26' arriva un lampo del Milan con una conclusione di Castillejo ma non inquadra lo specchio della porta.

Le occasioni più pericolose capitano al 30': prima con Ibra con il suo colpo di testa a scavalcare Olsen ma il portiere riesce a mandare in angolo. Sugli sviluppi del corner spizzata di Romagnoli per Leao che, sul secondo palo, sfiora solo il pallone mandando fuori.

Il Cagliari prova a rispondere subito in contropiede con Simeone che è a tu per tu con Donnarumma, ma arriva Calhanoglu in recupero. Subito dopo errore in uscita di Donnarumma, Nandez prova il gol dalla lunga distanza ma il portiere rossonero riesce a tornare in porta e salva il risultato. Poche emozioni in questo momento dove prevale tanto equilibrio.

In avvio di secondo tempo il Milan trova subito il gol del vantaggio con Leao: lancio di Casillejo, controllo della punta portoghese che colpisce Pisacane e scavalca così il portiere. Rossoneri in vantaggio pochi secondi dopo l'inizio della ripresa. Il Diavolo è in palla e sfiora il raddoppio con lo svedese ma non riesce a concludere in porta.

Al 64' il Milan segna il 2-0 e lo fa con il primo gol di brahimovic al ritorno: Cross di Theo Hernandez, gran girata dello svedese che batte Olsen sul palo lontano. 2-0 per i rossoneri, bellissima giocata dell'attaccante 38enne!

Non molla il Cagliari, ma i tentativi dei padroni di casa è impreciso. Il Milan controlla segna anche il 3-0 sempre con Ibra ma la rete viene annullata giustamente.

Per il resto succede poco o nulla. Finisce 2-0 il Milan torna finalmente alla vittoria