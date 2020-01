La Lazio suona la decima sinfonia: battuto il Napoli 1-0

Nel match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020 la Lazio centra la decima vittoria consecutiva battendo il Napoli 1-0. A decidere l'incontro dell'Olimpico il gol del solito Immobile al termine di un match equilibrato e combattuto da entrambe le squadre. Non smette di sognare la squadra di Inzaghi che, grazie a questa vittoria, sale a quota 42 punti mettendo pressione a Juventus e Inter mentre la squadra di Gattuso scivola al decimo posto in classifica.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per la Lazio con Caicedo e Immobile a comporre il tandem offensivo mentre il Napoli risponde col 4-3-3 ed il tridente d'attacco formato da Callejon, Milik e Insigne.

Match molto tattico ed intenso nella prima frazione di gioco con la Lazio che, come da copione, prova a fare la partita senza riuscire a creare grossi grattacapi alla retroguardia del Napoli. Anzi, le prime occasioni del primo tempo sono di marca partenopea con Insigne, che alla mezz'ora, impegna Strakosha con un calcio di punizione. Poco più tardi è il turno di Allan che si libera molto bene al tiro ma la sua conclusione dai 20 metri si perde alta sopra la traversa. Nel finale di tempo sono i padroni di casa a sfiorare il vantaggio con il destro al volo di Milinkovic ma Di Lorenzo salva sulla linea La prima frazione termina senza reti e con poche emozioni.

Secondo tempo sulla falsa riga del primo con le due squadre che, nonostante l'atteggiamento, faticano molto a creare occasioni degne di tal nome. Le prime emozioni della ripresa, infatti, arrivano dalla panchina della Lazio con Inzaghi che manda in campo Cataldi per Caicedo ma al 68' sono gli ospiti ad andare vicinissimi al gol con un destro a giro di Zielinski che si stampa sul palo. Poco più tardi altra chance per i partenopei con una gran giocata di Insigne che incrocia col destro ma Strakosha si oppone in bello stile. Dal possibile vantaggio del Napoli a quello della Lazio che arriva al minuti 82 con Immobile che ruba palla ad un pessimo Ospina e, a porta vuota, non fallisce, 1-0.

Nel finale Gattuso manda in campo Llorente ed Elmas, Immobile impegna nuovamente Ospina ma l'ultima emozione della partita è partenopea con una conclusione di Insigne allontanata da Strakosha. E' l'ultima emozione del match: decima vittoria consecutiva per la Lazio che mette pressione a Inter e Juventus, Napoli sempre più giù in classifica.