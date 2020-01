Lukaku e Lautaro schiantano il Napoli: l'Inter passa al San Paolo

L'Inter risponde alla Juventus. Nel match valevole per il posticipo della diciottesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020 i nerazzurri espugnano il San Paolo battendo il Napoli 3-1. Prova di forza importante della squadra di Conte grazie alla doppietta di uno strepitoso Lukaku e al gol del solito Lautaro Martinez mentre ai padroni di casa non basta il gol di Milik. Con questo prezioso successo i nerazzurri agganciano nuovamente la Juventus in testa alla classifica con 45 punti mentre i partenopei restano in ottava posizione con undici punti di distacco dal quarto posto.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Napoli con il tridente offensivo composto da Insigne, Milik e Callejon mentre l'Inter risponde col 3-5-2 e la coppia d'attacco formata da Lautaro Martinez e Lukaku.

Match intenso sin dalle prime battute con l'Inter che fa la partita e al 14' passa in vantaggio con Lukaku che insacca col mancino dopo poderosa progressione di 50 metri, 0-1. Il Napoli non reagisce e al 27' i nerazzurri sfiorano il raddoppio con un colpo di testa di Vecino ma Meret salva. Centoventi secondi più tardi si mette in proprio Lautaro che, dall'interno dell'area, calcia col destro trovano l'opposizione dell'estremo partenopeo. Il terzo tentativo è quello giusto e al 33' la squadra di Conte raddoppia con Lukaku che questa volta insacca col mancino dal limite, papera di Meret nell'occasione. Nel momento peggiore, però, i padroni di casa reagiscono e tornano in partita con Milik che, assistito dal solito Callejon, non fallisce da due passi, 1-2 e primo tempo agli archivi.

Il Napoli comincia meglio la seconda frazione di gioco ma al 62' l'Inter, fresca dell'ingresso in campo di Barella, cala il tris con Lautaro Martinez che sfrutta un intervento goffo di Manolas e da pochi metri non fallisce, 1-3. Il Napoli accusa il colpo ma non molla: al 75' Insigne si mette in proprio con un bel calcio di punizione ma la sfera si stampa sulla traversa. Nel finale Gattuso le prova tutte mandando in campo Lozano e Llorente ma il risultato non cambia più. L'Inter sbanca il San Paolo, grazie alla coppia Lukaku-Lautaro, agganciando nuovamente la Juventus in testa alla classifica mentre per il Napoli resta inesorabilmente in ottava posizione.