Pescara e Chievo chiudono il 2019 con un pareggio: 0-0 all'Adriatico

Nel match valevole per la diciannovesima ed ultima giornata d'andata del campionato di Serie B Pescara e Chievo si dividono la posta in palio pareggiando 0-0. Match a due facce con una prima frazione vivace rispetto ad un secondo tempo privo di grandissime emozioni. Con questo pareggio entrambe le squadre salgono momentaneamente in settima posizione agganciando Frosinone, Salernitana ed Entella a quota 26.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-2-1 per il Pescara con Machin e Galano alle spalle di Maniero mentre il Chievo risponde col 4-3-1-2 con Vignato a supporto del tandem offensivo composto da Pucciarelli e Djordjevic.

Match intenso sin dalle prime battute con gli ospiti che, dopo sette minuti, si fanno vedere con una conclusione di Vignato che termina a lato di pochissimo. La reazione del Pescara arriva al 13' con Scognamiglio che, dall'interno dell'area, stoppa e calcia in un amen sfiorando il palo. Sessanta secondi più tardi Delfino nuovamente pericoloso con una conclusione di Masciangelo ma Nardi devia in corner. Occasioni da una parte e dall'altra: al 24' ospiti ad un passo dal vantaggio con Garritano che calcia a botta sicura ma Drudi salva immolandosi. Cinque minuti più tardi è il Delfino ad andare vicinissimo al gol con Machin che si presenta davanti a Nardi calciando alto. La prima frazione si chiude con tante occasioni ma nessun gol.

Ritmi più blandi nella seconda frazione di gioco con Marcolini che manda subito in campo Giaccherini per Pucciarelli ma al 60' è il Delfino ad andare vicinissimo al gol con una conclusione ravvicinata di Galano che termina a lato. Cinque minuti più tardi la risposta dei Clivensi con un destro da fuori di Segre disinnescato da Fiorillo in bello stile. Al 71' ospiti ad un passo dal vantaggio con una splendida azione in velocità da Djordjevic, a tu per tu con Fiorillo, calcia clamorosamente a lato. Zauri getta nella mischia Melegoni e Di Grazia ma non accade più nulla fino alla fine. All'Adriatico Pescara e Chievo chiudono il 2019 con un pareggio, 0-0 il finale.