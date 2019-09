Milan - Le parole di Giampaolo ed i convocati rossoneri

Domani sera il Milan è chiamato a rialzarsi dopo la sconfitta contro l'Inter e soprattutto per un inizio di campionato non eccelso. Marco Giampaolo ha parlato in conferenza presentando la sfida contro il Torino, andiamo a sentire le sue parole.

DELUSIONE TIFOSI - "Dopo il derby c'è delusione. Abbiamo il dovere di ripartire e di rimettere a posto le cose. So che la sconfitta in un derby porta tante polemiche, ma so cosa abbiamo fatto bene e cosa no..E' la cosa più importante, la squadra lavora bene, ha messo da parte la delusione per la sconfitta".

REAGIRE - "Bisogna reagire a testa alta, bisogna ripartire con determinazione. In questo momento non siamo contenti, nessuno lo è, stiamo lavorando per essere più forti e convincenti".

IL TEMPO - "Una delle prime cose che ho detto è che il tempo sarà il mio primo alleato e il mio primo nemico. Con il tempo sono certo che miglioreremo, ma so che i risultati sono fondamentali in una squadra come il Milan".

IL TORINO - "E' una squadra ostica fisicamente, con buone individualità. Il Milan deve andare a Torino a fare la sua partita".

TURNOVER - "Le scelte che farò sono in funzione alla partita di domani, poi penseremo alla gara successiva".

LA DIRIGENZA - "I dirigenti sono sempre presenti e quando si parla ci si scambia sempre idee e pareri, ma nulla di particola".

PIATEK - "No non è un caso. Dobbiamo migliorare tutti nella fase offensiva. Non c'è nessun caso Piatek e nessun caso sullo schieramento dell'attacco".

SUSO - "Sabato ha iniziato dietro le punte, ma poi è tornato a giocare a sinistra dopo 15-20 minuti...Non c'è solo Suso, devo trovare la quadra tra tutti gli attaccanti che ho".

BONAVENTURA - "Sta molto meglio, cresce giorno per giorno. Domani potrebbe ritagliarsi uno spazio. Può giocare in mezzo o nei tre davanti. Dipende dal modo di giocare, può far tutto".

I CONVOCATI

PORTIERI

Donnarumma A., Donnarumma G., Reina.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Duarte, Gabbia, Hernández, Musacchio, Rodríguez, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Biglia, Bonaventura, Çalhanoğlu, Kessié, Krunić.

ATTACCANTI

Borini, Castillejo, Leão, Piątek, Rebić, Suso.