Serie A - L'Atalanta espugna l'Olimpico: battuta la Roma 0-2

Nel match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A l'Atalanta espugna l'Olimpico battendo la Roma 0-2. Succede tutto nella seconda frazione di gioco con gli orobici che sbloccano il risultato con il solito Zapata e chiudono i conti con De Roon. Con questa preziosa vittoria la Dea sale in terza posizione con 10 punti mentre la squadra di Fonseca si ferma dopo tre vittorie consecutive tra campionato ed Europa League.

IL RACCONTO DELL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-2-3-1 per la Roma con Zaniolo, Pellegrini e Florenzi alle spalle di Dzeko mentre l'Atalanta risponde col 3-4-1-2 con con Malinovskyi alle spalle del tandem offensivo composto da Gomez e Ilicic.

Match molto tattico ed intenso sin dalle prime battute con l'Atalanta che parte meglio senza, però, creare occasioni degne di nota. Col passare dei minuti, la squadra capitolina cresce e al 30' va ad un passo dal vantaggio con Spinazzola che mette al centro per Dzeko ma la conclusione del bosniaco termina fuori di nulla. Sugli sviluppi del corner altra chance per i padroni di casa ma Smalling, da ottima posizione, spedisce fuori il suo colpo di testa. Al 33' terza chance per la Roma con Dzeko che si accentra e calcia ma Gollini salva i suoi con un intervento superbo. Il primo vero squillo della Dea arriva 37' con Ilicic che, lanciato da Gomez, esplode il destro al volo sfiorando il palo.

Tanta confusione nei primi minuti della seconda frazione con l'Atalanta che prova a sfruttare il possesso ma è la Roma a sfiorare il vantaggio con Zaniolo che entra in area, salta Gollini e calcia ma Toloi si immola salvando i suoi. Gasperini, nell'ultimo terzo di gara, manda in campo Zapata per Ilicic mentre Fonseca getta nella mischia Mkhitaryan per Zaniolo. Al 70' Atalanta ad un passo dal vantaggio con Palomino che, sugli sviluppi di un cross di Gomez, stacca di testa sfiorando il palo. Passano 60'' e la Dea passa proprio con Zapata che, servito da Freuler incenerisce Pau Lopez col mancino, 0-1. Fonseca manda in campo anche Kalinic e al minuto 79' l'ex Fiorentina va vicino al gol ma Gollini salva in uscita.

La squadra capitolina si sbilancia e nel finale l'Atalanta va ad un passo dal raddoppio ma Zapata, da ottima posizione, scheggia il palo. Al 91', però, gli orobici la chiudono con De Roon che sfrutta un'uscita errata di Pau Lopez e di testa insacca, 0-2 e fischio finale. L'Atalanta espugna l'Olimpico salendo in terza posizione mentre la squadra di Fonseca si ferma dopo tre successi di fila.