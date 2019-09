Serie A Femminile - La Roma batte la Fiorentina. Juventus-Milan coppia di testa

Serie A femminile che regala una seconda giornata bellissima e da qualche certezza in più in attesa di un derby della madonnina versione femminile tra una settimana. Juventus e Fiorentina, in settimana, hanno le trasferte di Barcellona e Londra. Il campionato ci regala già il duello tra Milan e Juventus: le rossonere arrivano in testa con la vittoria netta 4-1 contro l'Orobica nel derby lombardo grazie a Bergamaschi e Giacinti con le altre due signature di Rinaldi e Hovland. Nella squadra bergamasca, gol della bandiera della Merli. La Juventus risponde presente sul campo del Sassuolo con Aluko che apre le marcature e un doppio Girelli chiude i conti e rende inutile il gol di Daniela Sabatino, la quale continua a segnare come al Milan. Si riprende la Roma sul campo della Fiorentina: le giallorosse iniziano ora la loro stagion portando a casa il secondo scontro diretto grazie a Serturini e Hegerberg e cancellando la pessima prova contro il Milan della prima giornata. Per le ragazze Viola rimane ancora qualcosa da fare e mister Cincotta dovrà lavorarci parecchio. Le Inter Women trovano la vittoria, prima nella massima serie, nel match contro le altre neopromosse dell'Empoli e decide la partita un rigore di Marinelli. il Verona batte la Florentia e per le toscne seconda sconfitta dopo il derby. cantore e Glionna scuola Juve decidono la partita a favore delle venete e Martinovic nelle toscane. Pareggio tra Tavagnacco e Bari: al gol di Novellino per le pugliesi risponde Ivanusa per le friulane.

RISULTATI

FIORENTINA-ROMA 0-2

EMPOLI-INTER 0-1

TAVAGNACCO-BARI 1-1

SASSUOLO-JUVENTUS 1-3

MILAN-OROBICA 4-1

VERONA-FLORENTIA 2-1