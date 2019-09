Serie A - L'Atalanta rimonta la Fiorentina: 2-2 al Tardini

Nel match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A Atalanta e Fiorentina danno spettacolo pareggiando 2-2. Match emozionante con la squadra Viola che scappa con Chiesa e Ribery ma, nel finale di partita, gli orobici costruiscono la rimonta grazie a Ilicic e Castagne con il belga che segna il gol del pari dell'ultimo secondo. Con questo pareggio, dunque, la squadra di Gasperini sale a quota 7 in classifica mentre la Fiorentina conquista il secondo pareggio di fila ma resta in ultima posizione con 2 punti.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-4-1-2 per l'Atalanta con Pasalic a supporto del tandem offensivo composto da Muriel e Zapata mentre la Fiorentina risponde col 3-5-2 con Ribery e Chiesa a formare la coppia d'attacco.

Match molto intenso e tattico nelle prime battute con l'Atalanta che prova a fare la partita mentre la Fiorentina aspetta e riparte. Al 14' primo squillo dei padroni di casa con Muriel che riceve da De Roon e incrocia col mancino non inquadrando lo specchio della porta. Veemente la risposta della Viola che al 24' passa in vantaggio con Chiesa che sfrutta un rinvio errato di Djimsiti ed insacca grazie alla complicità di Palomino, 0-1. La reazione della squadra orobica arriva centoventi secondi più tardi con Zapata che, sfruttando un errore di Milenkovic, si presenta davanti a Dragowski calciando a lato. Al 37' Atalanta nuovamente ad un passo dal pari con Muriel che, da ottima posizione, calcia col mancino pizzicando la traversa.

Nella ripresa Gasperini prova ad affidarsi subito alla vecchia guardia mandando in campo Ilicic e Gomez ma l'Atalanta non crea nulla e al 66' la Fiorentina raddoppia con Ribery che, sugli sviluppi di un cross di Chiesa, insacca in spaccata battendo Gollini, 0-2. Al minuto 84 gli orobici accorciano le distanze con una conclusione ravvicinata di Ilicic, 1-2. Nel finale forcing dei padroni di casa che al 95' trovano l'insperato pareggiato con un bellissimo destro al volo di Castagne, 2-2. E' l'ultima emozione del match: in quel di Parma, dunque, l'Atalanta rimonta la Fiorentina rimandando il primo successo in campionato della squadra toscana.