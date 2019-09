Serie B: sogna l'Entella, inseguono in tre. Ancora a secco sia Livorno che Trapani

La Virtus Entella Chiavari sogna in grande. I liguri ingranano la terza e si confermano capolista di questa edizione della Serie B. Dopo Livorno e Cremonese, l'Entella "mata" anche il quotatissimo Frosinone grazie al goal-vittoria di Mancosu al 94'. I ciociari falliscono con Ciano il rigore del possibile 1-0. Netto 4-1 del Pisa. I toscani superano la Cremonese di Rastelli a salgono a quota sette. Masucci e una doppietta di Marconi consentono ai padroni di casa di assicurarsi la vittoria, Verna cala il poker. Inutile il momentaneo 3-1 di Mogos. Pari senza reti tra Juve Stabia e Perugia. Gli umbri non riescono a sfondare in casa, primo risultato utile per i campani.

Il Benevento vince il derby campano contro la Salernitana. All'Arechi finisce 0-2. I giallorossi conquistano la vittoria nella ripresa grazie alle reti di Viola e Marco Sau. Vince anche il Pordenone. La neopromossa terribile batte lo Spezia di misura e grazie alla marcatura vincente di Barison. Successo esterno del Pescara. I delfini battono 1-2 il Cosenza. Apre le danze Tumminello, uscito poi per un brutto infortunio al crociato, li chiude Galano all'88'. In mezzo, inutile il momentaneo 1-1 di Sciaudone. Senza reti anche il big match tra Crotone ed Empoli. Un punto per parte che non accontenta nessuno.

Si riscuote il Chievo Verona. I gialloblu vincono in casa del Venezia per due reti a zero. Emanuele Giaccherini e Filip Djordjevic affossano i lagunari nel proprio stadio. Sorride l'Ascoli. I bianconeri vincono 2-0 contro un Livorno ancora a quota zero. Gerbo e Ninkovic regalano tre punti ai picchi. Notte fonda per il Trapani, fanalino di coda di questa Serie B. Celar e Diaw stendono gli amaranto.