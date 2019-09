Serie A Femminile- Al Milan il big match con la Roma.

Prima giornata di calcio femminile nel nostro campionato che va in archivio. Dopo la bella prova con sconfitta della Juventus (2-0 contro il Barcellona) e della Fiorentina (4-0 dell'Arsenal) nella Champions femminile, il nostro campionato ci regala una sfilza di pareggi e una Juventus che vince soffrendo, mentre Milan e Fiorentina rispondono presenti. La Fiorentina porta a casa il derby di Firenze con la Florentia per 4-2 con le reti di Lazaro (doppietta per lei), Cordia e De Vann, mentre in casa Florentia Kelly e Dongus le marcatrici. Il big match di giornata era quello tra Roma e Milan: le giallorosse vengono travolte letteralmente 3-0 da Heroum, Conc e Giacinti (assoluta protagonista con lo zampino in tutti e tre i gol). La Roma e Manuela Giugliano partono male, ma il tempo c'è per rimettere a posto i pezzi. La Juventus soffre in quel di Vinovo, ma porta a casa la partita contro le Empoli Ladies per 2-1. Vantaggio delle toscane siglato da un rigore di Prugna assolutamente netto e senza nessun dubbio. Rimonta targata Girelli di testa su calcio d'angolo e Caruso, brava e fortunata a concludere una azione in area confusa. Le tre favorite vincono e cominciano il duello a distanza. Triello che, per il momento, non riguarda la Roma e le ragazze dell'Inter fermate 2-2 dal Verona. Nelle venete decisiva la doppietta della Glionna, giocatrice in prestito dalla Juventus. Inter che risponde con Van Kerkhoven e Merlo. Giornata dei pareggi che prosegue con la frenata del Tavagnacco contro l'Orobica 1-1. Vantaggio lombardo targato Assoni e pareggio friulano con Konguli. Per chiudere, spettacolare 3-3 tra Bari e Sassuolo. Luijks e Sabatino le marcature per l'1-1 della prima frazione. Nella ripresa, vantaggio Sassuolo con Cambiaghi, doppietta della Carp per il 3-2 pugliese e pareggio decisivo della Zanni.

RISULTATI PRIMA GIORNATA

BARI-SASSUOLO 3-3

OROBICA-TAVAGNACCO 1-1

INTER-VERONA 2-2

JUVENTUS-EMPOLI 2-1

ROMA-MILAN 0-3

FLORENTIA-FIORENTINA 2-4