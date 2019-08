Serie A- La Juventus ospita il Napoli per il primo big match stagionale

È tutto pronto per il primo big match della stagione. La Juventus dovrà affrontare anche l'assenza per circa sette mesi del suo capitano Giorgio Chiellini, infortunatosi ieri sera in allenamento. I bianconeri sono reduci da una vittoria non senza macchia a Parma per 0-1. Il primo tempo era stato sorprendente e molto positivo, nella ripresa, invece, i Campioni d'Italia hanno sofferto senza mai creare un'occasione degna di nota. Il Napoli, dal canto suo, ha conquistato i tre punti in classifica a Firenze in una partita stupenda e pirotecnica terminata 4-3 in suo favore, ma non priva di polemiche per il rigore assegnato ai partenopei per una clamorosa simulazione di Dries Mertens. Questa sera all'Allianz Stadium andrà in scena una sfida tanto attesa, interessante come sempre e combattuta.

Nei due precedenti dello scorso anno la Juventus è sempre riuscita a prevalere. All'andata, disputata a Torino, i bianconeri hanno rimontato l'iniziale vantaggio di Mertens con una doppietta di Mario Mandzukic e una rete di Leonardo Bonucci.

Sulla panchina bianconera ci sarà ancora Giovanni Martusciello, il quale proporrà un 4-3-3 con Szczesny tra i pali difeso da De Sciglio, de Ligt, Bonucci e Alex Sandro. A centrocampo sicuri del posto sono Khedira e Pjanic, mentre Matuidi è in vantaggio nel ballottaggio con il connazionale Rabiot. In attacco Douglas Costa completa il tridente con Cristiano Ronaldo e Higuain.

Risponderà, invece, con un 4-2-3-1 Carlo Ancelotti. In porta prenderà il suo posto Meret protetto da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly ed uno tra Mario Rui e Ghoulam, ma attualmente il lusitano è favorito. Sulla mediana trovano spazio Allan e Zielinski mentre Callejon, Fabian Ruiz ed Insigne supportano l'unica punta Mertens.