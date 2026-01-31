Juventus in trasferta al Tardini: Spalletti punta sui titolari

Parma e Juventus si affrontano domenica alle 20.45 al Tardini in un match che può avere un peso importante per entrambe le squadre. Il Parma arriva alla sfida con alcune novità di mercato: il neo acquisto Nesta Elphege, attaccante francese di 25 anni arrivato dal Grenoble, ha già sostenuto le visite mediche e si prepara a entrare nella rosa. In pochi giorni il club crociato ha ufficializzato anche gli arrivi di Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista ex Venezia, e di Franco Carboni, difensore capace di giocare sia sulla fascia sinistra sia da centrale. Le operazioni sono arrivate dopo alcune uscite: Hernani è stato ceduto al Monza e Djuric alla Cremonese, mentre resta da definire la cessione di Cutrone, sempre verso il Monza.

La situazione in attacco potrebbe ancora subire sviluppi, oppure il Parma potrebbe decidere di puntare sul recupero di Frigan, fermo da tempo per la rottura del legamento crociato. Sul fronte formazione, l’assenza di Valenti per un problema muscolare potrebbe spingere Cuesta a schierare una difesa a tre con Troilo, Circati e Delprato. In mezzo al campo è in ballottaggio Nicolussi Caviglia con Estevez, mentre in attacco Oristanio sembra favorito su Ondrejka per giocare alle spalle di Pellegrino. I tifosi sono chiamati a sostenere la squadra con un raduno pre partita organizzato dai gruppi “Boys” e dal Centro di Coordinamento Parma Clubs, con lo stadio ormai vicino al tutto esaurito.

Yldiz e David dal 1'

La Juventus, dopo aver scelto la rotazione a Monaco, dovrebbe tornare al Tardini con i titolari: Spalletti ha in mente una formazione più “classica”, con Di Gregorio in porta e una possibile staffetta in difesa tra Gatti e Bremer. A centrocampo tornerà il capitano Locatelli, affiancato da uno tra Thuram e Koopmeiners, mentre in attacco dovrebbero riprendersi il posto Yildiz e David. Per l’ultimo slot sulla trequarti resta il dubbio tra Conceicao e Miretti, con Zhegrova possibile sorpresa. La partita si preannuncia intensa e combattuta, con il Parma pronto a sfruttare il fattore campo e la Juventus determinata a confermare il proprio livello dopo la trasferta europea.

Probabili formazioni

Parma (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Troilo, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Ondrejka, Oristanio; Pellegrino.

Allenatore: Cuesta

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David.

Allenatore: Spalletti

Parma-Juventus, come seguirla in TV e in streaming

La partita tra Parma e Juventus, in programma domenica 1 febbraio, sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, con il collegamento che inizierà alle 20:30. La Juventus ha mantenuto l’imbattibilità in 15 delle ultime 17 gare di Serie A contro il Parma, ottenendo 11 vittorie e 4 pareggi e realizzando 36 gol in totale (una media di 2,1 reti a partita), incluso il 2-0 dell’andata, disputata alla prima giornata.

Il Parma, invece, ha conquistato l’ultima vittoria casalinga contro la Juventus il 23 aprile, sempre al Tardini, grazie al gol di Mateo Pellegrino (1-0). Nella storia della Serie A, i crociati sono riusciti a battere i bianconeri in casa per due volte consecutive una sola volta: tra maggio e novembre 1993, con Nevio Scala in panchina.