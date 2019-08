Serie A- Vincono Torino e Atalanta

Nelle altre partite del nostro campionato, lo spettacolo non manca e ci regalano bellissime emozioni. La partita più bella è Ferrara in uno Spal vs Atalanta da cardiopalma dove esce il cuore dei bergamaschi. Vediamo nel dettaglio i risultati:

Spal-Atalanta 2-3: Partita davvero bella dominata da un primo tempo a netto favore della squadra di casa e un secondo a favore ospiti. La Spal parte subito forte e trova il gol con Di Francesco al 7'. Al 27' grande raddoppio di Petagna con la VAR che convalida. Atalanta che accorcia con Gosens di testa. Nella ripresa, due grandi gol di Muriel per un Atalanta che dimostra cuore e orgoglio, aggiunto allo spettacolo della squadra dei record dello scorso anno.

Torino-Sassuolo 2-1: Il Torino soffre e cancella in parte la sconfitta di Europa League. Qualcosa va assolutamente fatto sul mercato, il Wolves giovedì sarà un avversario da non sottovalutare, ma era importante partire bene con il Sassuolo. Toro che la sblocca subito con un colpo di testa di Zaza al 14'. Il raddoppio arriva dallo stesso giocatore che insacca di tacco un tiro di Belotti diretto in porta. Il Sassuolo la riapre al 69' con Caputo di testa nell'area piccola a Sirigu battuto. Il Torino trova una vittoria fondamentale e cerca adesso l'assalto al fortino inglese del Molineux.

Verona-Bologna 1-1: Scontro salvezza tra queste due squadre. Il Bologna ritrova Sinisa in panchina e ci uniamo nel fargli un grosso in bocca al lupo e un grande abbraccio e ci fa piacere rivederlo in campo. Il Bologna passa in vantaggio con un rigore di Sansone e pareggio che arriva grazie a Veloso. Un punto per entrambe che fa partire bene, ma dimostra che di strada da fare per la salvezza è lunga e non sarà facile.