Milan, in volo verso Cardiff: c'è anche Rafael Leao. Per arrivare a Correa servirà un'altra cessione? 

Dopo aver saputo che inizierà in trasferta contro l'Udinese, il Milan sta continuando la propria preparazione. In questo momento i rossoneri sono in volo verso Cardiff dove domani pomeriggio affronteranno il Manchester United in amichevole.

VERSO CARDIFF

In vista proprio dell'amichevole dal sapore romantico di Champions League si è aggregato anche Rafael Leao uno dei due ultimi acquisti del club rossonero, l'altro ovvero Duarte, si aggregherà con la squadra da settimana prossima.

Inoltre era presente anche Andrè Silva: infatti il portoghese dopo la trattativa fallita con il Monaco non era tornato ad aggregarsi con il resto dei compagni, ma quest'oggi è si è ripresentato a Milanello visto che Giampaolo lo ha convocato per l'amichevole. Quale sarà il suo destino?.

CORREA: C'E' IL Sì DEL GIOCATORE

Angel Correa avrebbe fatto sapere di essere disponibile a trasferirsi al Milan, infatti ieri il duo agente ha fatto visita a Casa Milan dove ha incontrato Massara e Maldini confermando la volontà del proprio assistito. Il problema è che le due società non hanno ancora raggiunto un accordo: Per ora la distanza tra domanda e offerta è sempre di una decina di milioni di euro, ma non c'è nessuna fretta. Ma se non dovesse andare in porto l'affare, i rossoneri potrebbero provare a virare su Rodrigo De Paul.