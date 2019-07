Milan - Cutrone ufficiale a Wolverhampton, domani alle 8.30 le visite di Leao

Il nuovo Milan incomincia a prendere forma: i rossoneri dopo la tournèe americana sono tornati in Italia per continuare la preparazione. Nel frattempo la dirigenza di via Aldo Rossi sta lavorando no stop sul mercato, tra cessioni e prossimi acquisti andiamo a scoprire le ultime novità.

L'AMARO ADDIO DI CUTRONE

"AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo, al Wolverhampton Wanderers FC, il diritto alle prestazioni sportive di Patrick Cutrone. Il Club desidera ringraziare in modo particolare Patrick, per la passione e per l'impegno profuso nei suoi 12 anni in rossonero. Cresciuto nel settore giovanile del Milan dall'età di 8 anni, è approdato in prima squadra nel 2016, trasferendo un particolare senso di appartenenza al Club. A Patrick uno speciale "in bocca al lupo" per la sua nuova avventura professionale".

Ora è ufficiale: Patrick Cutrone è un nuovo giocatore dei Wolves. Dall'operazione il Milan intasca subito 20 milioni di euro, che può crescere in caso di raggiungimento dei bonus. L'attaccante però è partito con l'amaro in bocca, ma con la voglia di riscatto. Anche il rientrante André Silva è in procinto di lasciare il club: c’è sempre un principio di accordo con il Monaco, anche se l’operazione si è bloccata la scorsa settimana.

DOPPIO COLPO IN ARRIVO

Domani mattina Rafael Leao, per il fronte offensivo, svolgerà le visite mediche presso la Clinica La Madonnina: l’attaccante del Lilla, preso per 30 milioni (firmerà per 5 anni) e guadagnerà 2 milioni di euro a stagione, più eventuali bonus.

Per quanto concerne la difesa, sempre domani, è previsto l’arrivo a Milano di Leo Duarte, centrale difensivo di 23 anni che milita nel Flamengo e che dovrebbe costare circa 11 milioni.