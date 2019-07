Milan, ceduto (quasi) Andrè Silva ora tutto su Correa

Per uno che va, uno arriva: il Milan sta cedendo Andrè Silva al Monaco per poi puntare tutto su Angel Correa dell’Atletico Madrid. Andiamo a scoprire le ultime novità.

ANDRE' SILVA VIA PER 30 MILIONI DI EURO

Andrè Silva ha lasciato il ritiro del Milan a Boston sabato per ritornare in Italia per poi raggiungere il Principato di Monaco dove finalizzerà il trasferimento: il club rossonero incasserà circa 30 milioni di euro, 9 di plusvalenza e 12 risparmiati per l’ingaggio.

Silva per caratteristiche avrebbe potuto fare comodo a Giampaolo, ma questi 30 milioni faranno bene alle casse del club, ma sperando che il portoghese non diventi l'ennesimo rimpianto in casa Milan.

TUTTO SU CORREA

Con quei soldi che il Milan li utilizzerà per provare l'assalto all'attaccante argentino dell'Atletico Madrid. La differenza è tra domanda ed offerta: i Colchoneros hanno chiesto 50 milioni di euro, Maldini-Boban-Massara non andranno oltre 35 milioni. Le parti cominciano a sentirsi più frequentemente anche se la differenza è al momento piuttosto grande.

Intanto l'argentino è stato convocato da Diego Simeone, per le amichevoli che l'Atletico disputerà nei prossimi giorni negli Stati Uniti, ma lo scenario non cambia come dimostra il caso André Silva.