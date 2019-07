Veretout,tra Roma e Milan: i rossoneri iniziano ad avvicinarsi alle richieste della Fiorentina

Il Milan spera di poter contare su Veretout nella prossima ragione. Nella giornata di ieri i rossoneri hanno alzato l'offerta per il centrocampista fino a 18 milioni (16 più bonus escludendo però Biglia dalla trattativa ndr). La Fiorentina ha appreso positivamente la notizia perchè il club di via Aldo Rossi si sarebbe avvicinato alla richiesta del club di Commisso, ma la Roma non si è arresa e avrebbe alzato l'offerta per l'ingaggio del giocatore a 2,8 milioni di euro a stagione (con 1 di bonus per ogni qualificazione alla Champions) ed intenzionata ad arrivare a una proposta da 20 milioni di euro per i viola. Invece il Napoli è uscito dalla corsa al centrocampista della Fiorentina.

Intanto Veretout era partito per il ritiro della Fiorentina a Moena ma lo ha già lasciato nelle scorse ore e non figura nella lista dei convocati per l’International Champions Cup. Le offerte sono praticamente simili, ora spetterà al giocare scegliere tra le due. L’ingaggio che la Roma offre a è più alto di quello proposto dal Milan che però sta proponendo al giocatore un ruolo in squadra più importante.

Il testa a testa prosegue.