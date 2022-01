Pari e patta tra Cagliari e Fiorentina: a Joao Pedro risponde Sottil

Pari con goal tra Cagliari e Fiorentina: in Sardegna finisce 1-1. Dopo la rete di Joao Pedro nel primo tempo è Sottil, al 74', a fissare il risultato finale. Sia Cagliari che Fiorentina falliscono un rigore: Biraghi manca il goal nei primi minuti di gioco, Joao Pedro fallisce nella ripresa. Cagliari che sale a quota 17. Fiorentina che sale a 36.

Padroni di casa che scendono in campo con il 3-5-1-1. Davanti a Radunovic, difesa a tre composta da Altare, Obert e Goldaniga. Marin in mediana, affiancato da Grassi e Dalbert. Sulle fasce, spazio a Zappa e Bellanova, con Pereiro a sostegno dell'unica punta Joao Pedro. Consueto 4-3-3 per gli ospiti, che si affidano a Piatek al posto di Vlahovic, fermato dal covid. Ancora Terracciano in porta, protetto dai centrali Milenkovic e Igor e dai terzini Odriozola e Biraghi. Torreira in mediana, con Bonaventura e Castrovilli al fianco. In avanti, il tridente viene completato da Ikoné e Nico Gonzalez.

Partita pimpante nei primi minuti. Il Cagliari ci prova al quinto: Biraghi sbaglia e spiana la strada a Joao Pedro che, a tu per tu con Terracciano, la piazza di poco fuori. Due minuti dopo la Fiorentina ha invece la clamorosa occasione del vantaggio. Ikoné serve Odriozola che viene atterrato in area da Bellanova. Senza Vlahovic, dal dischetto si presenta Biraghi che spara centrale e consente a Radunovic di sventare l'occasione dagli undici metri. La gara si addormenta fino al 24', quando è Nico Gonzalez a mettersi in proprio accelerando e concludendo dal limite dell'area di rigore. Il tiro non preoccupa però l'estremo difensore cagliaritano. I padroni di casa sfiorano invece il vantaggio un minuto dopo: Joao Pedro tiene bene il pallone, si gira e calcia violentemente. La sfera si stampa però sul palo per la gioia degli ospiti. L'ultima occasione di un gradevole primo tempo è sempre di marca sarda. Addirittura al secondo minuto di recupero, Marin calcia e trova la deviazione di Marin che altera la parabola della sfera. Il pallone tocca la traversa e rotola fuori.

Secondo tempo che comincia con un goal per il Cagliari. Al 47', infatti, Pereiro piazza un bel cross dalla bandierina e trova Joao Pedro. Il brasiliano si avvita bene e beffa Terracciano con una parabola arcuata. La Fiorentina non riesce a sfondare, complice un'ottima tenuta difensiva del Cagliari. Al 63', l'ex di gara Dalbert potrebbe marcare il 2-0. Il francese riceve da Joao Pedro ma il suo tiro viene ribattuto dalla difesa. La gara, lentamente, diventa sempre più nervosa a causa dei continui battibecchi tra calciatori. La sfida esplode al 64', quando Aureliano estrae il rosso e manda Odriozola negli spogliatoi. Dopo un consulto al VAR, il direttore di gara conferma il penalty. Dal dischetto, però, Joao Pedro si fa ipnotizzare da Terracciano e vanifica il 2-0.

La gara si fa davvero nervosa e si gioca poco, Aureliano è costretto a sedare spesso gli animi. Seppur con l'uomo in meno, la Fiorentina si compatta e riesce a ripartire in contropiede. Ed è proprio da un capovolgimento di fronte che gli ospiti pareggiano. A fare 1-1, al 75', ci pensa il neo-entrato Sottil che dalla sinistra entra in area e batte Radunovic con una bella conclusione. La rete dell'ex di gara è l'unico lampo di un secondo tempo molto frammentato. All'86', i padroni di casa protestano per un presunto fallo non sanzionato dall'arbitro. La sfida si conclude con una serie infinita di gialli. La sfida finisce 1-1. Migliore in campo per i padroni di casa, Joao Pedro. Per gli ospiti in evidenza Nico Gonzalez.