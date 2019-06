Mercato Sampdoria: a breve Di Francesco, si scalda la pista-Verdi

La Sampdoria scalda i motori in vista di una stagione che potrebbe essere o meglio deve essere da protagonista, magari centrando quell'Europa sfuggita nella passata stagione. Il nuovo allenatore sarà Di Francesco, chiamato da Ferrero dopo un ingiusto esonero dalla Roma la scorsa stagione. Ufficialità attesa molto probabilmente nella giornata di venerdì per un contratto triennale da 1,8 milioni a stagione. La squadra ligure non è immobile e si muove a comporre il puzzle della formazione della prossima stagione: il nodo su Quagliarella rimane caldo, il giocatore di Castellamare di Stabia è in vacanza e solo al suo rientro si affronterà il tema del contratto.

Fabio ha escluso problemi con la squadra ligure, sotto la Lanterna sta bene e la pista Napoli è tornata fredda se non ghiacciata. Se dovesse lasciare la Samp, l'ipotesi sarebbe quella estera. Pista Berardi da non sottovalutare: il giocatore piace molto all'Atalanta, la quale aveva proposto uno scambio con Barrow, ma l'arrivo di Muriel in casa bergamasca potrebbe favorire la Doria che ha offerto 10-12 milioni più il cartellino di Caprari. Hurtado si avvicina sempre di più al blucerchiato e le prossime ore potrebbero portare al suo annuncio. Attenzione alla nuova pista, lanciata nella serata di ieri: Simone Verdi.

L'esterno del Napoli non rientra nei piani azzurri e la samp potrebbe essere la squadra in pole sul giocatore che piace molto a Di Francesco e sul quale sembra essere in vantaggio Genova sulla Torino granata. Ginella, giocatore del Montevideo Wanderers, piace molto ai liguri, ma esiste la concorrenza del Pescara e del Bologna di Sabatini. Defrel piace al cagliari, ma il giocatore deve essere chiarito tra Roma e la stessa squadra ligure come situazione di cartellino. Bonazzoli, in uscita, piace a Cosenza, Chievo e Livorno in Serie B, ma nelle ultime ore attento il Pescara sul giocatore. In entrata, dalla Spagna, parlano di un interessamento blucerchiato per Morilla del Gijion, classe 2001 esterno sinistro, ma c'è da battere il Valencia. Palumbo tra Ternana e Catania interessate al prestito. Occhio alla situazione Bonifazi: Milan e Sampdoria potrebbero scatenare un asta interessante per il difensore a metà tra Torino e SPAL. Occhio al mercato della Lanterna blucerchiata che comincia a prendere forma.