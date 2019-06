Serie B- La situazione panchine e mercato

La Serie B comincia a sistemare le carte e le pedine per la stagione alle porte. Da capire resta il futuro del Palermo, il quale dovrebbe aver trovato i soldi per iscriversi regolarmente stando a quello che dice il Giornale di Sicilia stamattina. La situazione allenatori è quasi completa e le panchine da asseganre restano poche: Ascoli cha ha scelto Zanetti, il Benevento dovrebbe chiudere con Filippo Inzaghi, il Frosinone ha scelto Nesta, l'Empoli ha scelto Bucchi, Perugia con Oddo, Marino a Palermo, lo Spezia dovrebbe chiudere oggi per Italiano, il Pescara prende Zauri per quanto riguarda le novità.

Prima raffica di notizie della giornata di ieri: il Cittadella ha confermato Iori con un rinnovo fino al 2020. Il Pisa scatenato con Aya, arrivato dopo averlo soffiato al Novara, e Belli, in arrivo dall'Entella e terzino di ruolo. Il Cosenza pensa a Bianco del Perugia. L'Ascoli punta Petrucci del Rizespor, squadra turca. In casa Frosinone, attenzione alle uscite: Ciano, Paganini e Chibsah sono sul mercato, mentre Molinaro andrà in scadenza. In casa Pisa, attenzione a Brunori del Parma, ultima stagione nell'Arezzo in prestito, e alla situazione Santoro, attaccante classe 1999 della Casertana. Il Trapani rischia di non potersi iscrivere dopo la promozione e occhio alla fuga dei giocatori dalla squadra siciliana.

Il Crotone punta Curado con Vrenna che sta lavorando con il Genoa per il cartellino del giocatore. Budimir è in uscita e il Maiorca potrebbe pensare di riscattarlo e ufficializza il colpo Rutten, contratto triennale per lui. Il Benevento ha riscattato l'Under 21 Montipò. Lo Spezia punta Ricci, centrocampista del Sassuolo su cui è forte pure l'Empoli. I toscani pensano anche a bandinelli del Sassuolo, lo scorso anno a Benevento, ma attenzione alle sirene da Brescia. Il Cosenza pensa ai rinnovi di Idda e Brucini. Benevento attento su Longo, ma occhio al Chievo. I clivensi pensano a Kiyine del Napoli. In uscita dall'Ascoli, potrebbe esserci Ninkovic, con la SPAL interessata. Il Pescara punta Dezi, ma ha una forte concorrenza dal Bari in Lega Pro e Gavrillon piace al Sassuolo. Frosinone su Colombatto per il centrocampo. Eusepi potrebbe lasciare Pisa direzione Siena o vicenza in Lega Pro. Il Crotone potrebbe salutare Borrello diretto in Serie C.