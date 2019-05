Serie B - Diaw stende il Verona: vince il Cittadella 2-0

Nel match valevole per la finale d'andata dei play-off di Serie B il Cittadella batte 2-0 il Verona facendo un passo in avanti verso la prima promozione in Serie A. Un gol per tempo per la compagine di Venturato che sblocca la situazione in avvio con Diaw e raddoppia con lo stesso attaccante a dieci minuti dalla conclusione del match. Grande euforia per la squadra padrona di casa che domenica dovrà difendere le due reti di vantaggio mentre al Verona servirà l'impresa per essere promosso in massima serie.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-1-2 per il Cittadella con Schenetti alle spalle del tandem offensivo formato da Diaw e Moncini mentre il Verona risponde col 4-3-3 con Matos, Di Carmine e Laribi a comporre il tridente d'attacco.

Grande partenza del Cittadella che dopo sei minuti passa in vantaggio con Diaw che, su cross da destra, insacca con un gran colpo di testa, 1-0. Poco più tardi altra chance per i padroni di casa con Moncini che, dal limite, incrocia col destro ma Silvestri salva in qualche modo. La risposta del Verona arriva al 12' con Laribi che lascia partire un gran destro dai 25 metri centrando il palo. Col passare dei minuti i ritmi si abbassano ma alla mezz'ora torna a farsi vedere la squadra ospite on Vitale che, sugli sviluppi di un cross da destra, colpisce di testa ma Paleari salva in tuffo. La prima frazione si chiude con gli uomini di Venturato in vantaggio.

La seconda frazione si apre col Cittadella vicinissimo al raddoppio con Iori che illumina per Pasa ma il numero 20 veneto calcia a lato da ottima posizione. La risposta del Verona arriva al 56' con un gran colpo di testa di Colombatto ma Paleari salva in tuffo. Secondo tempo molto frenetico tanto che a metà ripresa arrivano i primi cambi: Venturato manda in campo Bussaglia per Schenetti mentre Aglietti inserisce Lee e Pazzini per Laribi e Di Carmine. Al 79' Verona ad un passo dal gol con proprio con Lee che entra in area e calcia ma Paleari salva in qualche modo. Su capovolgimento di fronte, però, arriva il raddoppio dei padroni di casa con Diaw che sfrutta un'uscita di Silvestri e dai 30 metri insacca a porta vuota, 2-0.

Veemente la reazione del Verona che al minuto 85 va ad un passo dal gol con Pazzini che, sugli sviluppi di un corner, gira col destro ma Paleari si supera mandando la sfera sulla traversa. Sulla respinta c'è Matos ma il numero 1 del Cittadella dice ancora di no. E' l'ultima emozione del match: Il Cittadella batte 2-0 il Verona facendo un passo in avanti verso la promozione in Serie A mentre agli Scaligeri servirà l'impresa domenica.