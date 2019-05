Serie A - Il Parma è salvo, Fiorentina in bilico: 1-0 al Tardini 

Nel match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A il Parma batte la Fiorentina conquistando matematicamente la salvezza. A decidere il match del Tardini l'autorete di Gerson a dieci minuti dalla conclusione. Vittoria vitale per la compagine emiliana che conquista matematicamente la salvezza con una giornata d'anticipo mentre la formazione Viola si giocherà (clamorosamente) la permanenza nella massima serie nello scontro diretto contro il Genoa.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per entrambe le squadre: nel Parma tridente offensivo composto da Sprocati, Ceravolo e Gervinho mentre nella Fiorentina trio d'attacco formato da Chiesa, Simeone e Mirallas.

Buona partenza della Fiorentina che dopo sette minuti si fa vedere con Chiesa che entra in area ed incrocia col mancino sfiorando il palo. La risposta del Parma arriva al 10' on Gervinho che rientra sul destro e calcia centrando il palo esterno. Fase centrale della prima frazione combattuta ma nel finale occasioni da una parte e dall'altra: al 39' Fiorentina pericolosa con Simeone che incrocia col mancino, palla a lato di poco. Centoventi secondi più tardi emiliani ad un passo dal gol con Gagliolo che, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, colpisce di testa centrando la traversa. L'ultima chance del primo tempo è per la Viola ancora con Simeone che, da ottima posizione, apre il piatto destro non trovando lo specchio.

La seconda frazione si apre con la Fiorentina ad un passo dal gol con un tiro-cross di Chiesa deviato da Sepe sulla traversa. Al 49' altro pericolo creato dalla Viola con un bel mancino di Benassi deviato in corner dall'estremo emiliano. Al 67' è il Parma a sfiorare la rete del vantaggio con Kucka che, sugli sviluppi di un corner, colpisce di testa a botta sicura ma Benassi salva sulla linea. A metà ripresa cambi da una parte e dall'altra con D'Aversa che manda in campo Scozzarella per Stulac mentre Montella inserisce Muriel per Simeone. Al 79' ospiti vicinissimi al gol con Milenkovic che, su calcio d'angolo, si allunga in spaccata colpendo il palo esterno.

Dal possibile 0-1 al vantaggio del Parma che arriva sessanta secondi dopo con Gerson che, su calcio di punizione, insacca nella propria porta, 1-0. Nel finale la Fiorentina tenta l'assedio ma il Parma non rischia nulla portando a casa vittoria e salvezza, i toscani si giocheranno tutto contro il Genoa.