Milan, domani sera a Firenze: Mauri dal primo minuto? Fiducia a Gattuso 

Archiviate queste notti europee, domani tornerà la Serie A con il terzultimo turno con il Milan che sarà impegnato sul campo della Fiorentina.

Contro i viola sarà un match decisivo per la rincorsa Champions contro la squadra allenata dall'ex Vincenzo Montella, in caso di ko dovrebbe dire addio al sogno quarto posto. Ma Andiamo a scoprire le ultime novità in casa rossonera.

FIDUCIA A GATTUSO

"La nostra fiducia in Gattuso e nel team tecnico continua ad esserci in maniera totale. Siamo speranzosi di avere un buon risultato" ha parlato così Paolo Scaroni, presidente del Milan, confermando la fiducia in Gattuso. Già in giornata Leonardo aveva smentito qualsiasi contatto con Di Francesco, accostato ai rossoneri in questi giorni per il dopo Ringhio.

A FIRENZE CON IL 4-3-3

Gattuso avrà gli uomini contati a centrocampo: Biglia non si è allenato nemmeno ieri e difficilmente verrà convocato, Paquetà è squalificato quindi, molto probabilmente, il tecnico del Milan darà ancora fiducia a José Mauri subentrato proprio all'ex laziale lunedì sera contro il Bologna. In mezzo al campo ci saranno anche Kessie e soprattutto Bakayoko. Stesso discorso per Calhanoglu, che ha recuperato dal suo problema muscolare. In difesa Zapata è in vantaggio su Musacchio per il ruolo di centrale.