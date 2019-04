Milan, una sconfitta preannunciata: ma le colpe di chi sono? 

Forse c'era da aspettarselo visto gli ultimi risultati del Milan: ieri sera la Lazio ha dominato i rossoneri vincendo a San Siro per 1-0 contro Correa. Un fallimento che solo il quarto posto potrà salvare per il Diavolo.

LA FAME DI VITTORIA (MANCATA)

Dopo il caso Bakayoko-Kessie-Acerbi, poi il ko bruciante contro il Chievo, la Lazio aveva bisogno di una vittoria e non sarebbe mai voluta uscire dal campo senza finale. E così è stato, non come il Milan privo di quella fame di successo ed ha giocato una della partite più brutte tra le mura amiche del Meazza.

Il Milan ha mostrato tutte le proprie incertezze e le gravi carenze dal punto di vista qualitativo. E anche la personalità, come hanno ricordato i colleghi della Gazzetta dello Sport, ha scarseggiato. La rivoluzione tattica di ieri sera( 3-4-3) non ha portato niente anzi ha portato forse più confusione che altro. Lazio è stata superiore, ha controllato, colpito e avrebbe potuto segnare anche altri gol se Reina non avesse compiuto un paio di parate decisive ( 8-2 il bilancio dei tiri in porta ndr).

RISULTATI CHE LATITANO

Prima del derby del 17 marzo il Milan era al terzo posto in classifica. Da lì in poi è iniziato il periodo nero dei rossoneri con 4 sconfitte, 2 pareggi e appena una vittoria nelle ultime gare. Un film già visto con Gattuso visto che anche l'anno scorso il Diavolo era calato proprio sul più bello.

FUTURO INCERTO

Domenica sera ci sarà l’ultima spiaggia per il Milan e per Gattuso: infatti resterà solo il campionato e nello specifico il match col Torino dove i rossoneri non potranno più sbagliare visto che sarà un proprio spareggio per la Champions: senza quella la stagione sarebbe definitivamente fallimentare e la panchina di Gattuso seriamente a rischio e la caccia al suo sostituto si starebbe decisamente intensificando.