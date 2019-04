Serie A - Pavoletti risponde a Zaza: 1-1 tra Torino e Cagliari

Nel match valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A Torino e Cagliari si dividono la posta in palio pareggiando 1-0. Succede tutto nella seconda frazione con Zaza che prima e poi si fa espellere mentre Pavoletti pareggia i conti per la formazione sarda. Pareggio che scontenta la formazione di Mazzarri che sale in settima posizione con 50 punti mentre la compagine di Maran sale in undicesima posizione con 37 punti.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-4-2-1 per il Torino con Berenguer e Baselli alle spalle di Zaza mentre il Cagliari risponde col 4-3-2-1 con Barella a supporto della coppia d'attacco formata da Joao Pedro e Pavoletti.

Buona partenza del Torino che dopo otto minuti si fa vedere con Ansaldi che rientra sul mancino e calcia ma Cragno risponde presente. Sul prosieguo dell'azione altra chance per i Granata con Baselli che calcia dal limite trovando la risposta in tuffo dell'estremo ospite. Risposta immediata del Cagliari che al minuto 11 va ad un passo dal gol con Ionita ma il suo mancino da fuori centra la traversa. La partita è godibile con le squadre che si affrontano a viso aperto: al 25' torna a farsi vedere la squadra di casa con Rincon che, da ottima posizione, incrocia col destro non trovando lo specchio. Col passare dei minuti, però, i ritmi si abbassano e la sfida scivola via senza ulteriori emozioni.

La seconda frazione si apre col Torino vicino al gol con Meitè che, sugli sviluppi di un calcio di punizione, gira di testa trovando la bella risposta di Cragno. Al 50' la risposta dei sardi con un colpo di testa di Pavoletti che termina fuori di nulla. Passano centoventi secondi, però, ed il Torino la sblocca con Zaza che, su assist di Izzo, insacca col mancino da pochi passi, 1-0. Maran manda in campo Cerri per Joao Pedro e al 71' il Cagliari va vicino al pari con Pavoletti che stacca più in alto di tutti ma Sirigu respinge. Nell'ultimo quarto d'ora il Toro resta in dieci (rosso diretto per Zaza) e al 78' il Cagliari pareggia con Pavoletti che, su cross di Cigarini, mette dentro con un bel colpo di testa, 1-1.

Nel finale anche il Cagliari in nove (doppio giallo per Pellegrini e Barella) ma Cragno e Sirigu rispondono presente sui tentativi di Baselli e Cigarini. Il risultato non cambia più: Torino e Cagliari si dividono la posta in palio pareggiando 1-1.