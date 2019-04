Serie B: turno cruciale per molte squadre, in basso spicca Carpi-Padova

Il Brescia vuole difendersi dagli attacchi delle inseguitrici. Le rondinelle di Corini ospiteranno l'incerottato Venezia e cercheranno di conquistare altri tre punti utili per difendere il primo posto in classifica. Trasferta non facile per il Lecce. I pugliesi terribili di Liverani saranno ospiti della Cremonese di Rastelli. La neopromossa proverà a calare il poker di successi per avvicinarsi sempre più alla promozione diretta in Serie A e riuscire nel doppio salto consecutivo di categoria. Novanta minuti davvero tesi per il Palermo. I rosanero, a secco di vittorie da due turni, giocheranno contro un Hellas Verona altalenante ma da non sottovalutare. Si prevede una sfida davvero difficile per entrambe le corazzate.

Novanta minuti lontano da casa per il Pescara. Gli abruzzesi giocheranno in casa di un Ascoli lontano dalla zona retrocessione ma tutt'altro che estromesso da quella playout. I bianconeri cercheranno il successo, i delfini devono puntare al medesimo obiettivo per restare sul treno playoff. Vero e proprio big match tra Perugia e Benevento. Gli umbri vorranno sicuramente riscattare la sconfitta del turno infrasettimanale, i giallorossi punteranno a ripetersi. Bucchi è sempre sotto osservazione e una sconfitta contro l'undici di Nesta potrebbe mettere di nuovo in discussione la sua panchina. Prova del nove per il Crotone. I calabresi proveranno a vincere la terza consecutiva in casa di un Cosenza che si è confermato davvero arcigno da superare tra le mura amiche. Il Crotone è più forte ma non dovrà sottovalutare i diretti avversari.

Nelle zone di bassa classifica, vero e proprio aut-aut per Carpi e Padova. Il fanalino di coda di questa Serie B ospiterà infatti la formazione attualmente penultima in una sfida che potrebbe condannare l'una o l'altra formazione. I falconi sono leggermente favoriti per il fattore casa ma potrebbe vincere la voglia di perdere. Novanta minuti casalinghi per il Foggia. Contro lo Spezia, i rossoneri dovranno approfittare del turno relativamente agevole per conquistare punti preziosi. Sarà però dura superare i liguri, in corsa per i playoff. Dopo due KO consecutivi, proverà a riscattarsi il Livorno. Gli amaranto giocheranno in casa di un Cittadella pronto a far punti per mantenersi nelle zone nobili della classifica.