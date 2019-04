Serie A - Basta un tempo all'Atalanta: battuto il Bologna 4-1

Nel match valevole per il posticipo della trentesima giornata del campionato di Serie A l'Atalanta schianta 4-1 il Bologna. Succede quasi tutto nella prima frazione di gioco con la Dea che nel primo quarto d'ora va in rete quattro volte con doppietta di Ilicic e reti di Hateboer e Zapata. Nella seconda frazione arriva il gol di Orsolini a rendere meno amaro il passivo per la compagine emiliana. Con questo successo la squadra nerazzurra sale in quinta posizione solitaria con 51 punti mentre gli emiliani scivolano al terzultimo posto.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-4-1-2 per l'Atalanta con Gomez alle spalle della coppia d'attacco composta da Ilicic e Zapata mentre il Bologna risponde col 4-3-3 con Orsolini, Falcinelli e Sansone a formare il tridente offensivo.

Partenza irreale dell'Atalanta che dopo tre minuti passa in vantaggio con un meraviglioso gol di Ilicic che, dal limite, lascia partire un gran mancino che si insacca sotto l'incrocio, 1-0. Centoventi secondi più tardi ecco il raddoppio sempre con Ilicic che questa volta batte Skorupski con un destro dall'interno dell'area. Al 9' il tris con Hateboer che entra in area e con un destro ad incrociare batte Skorupski, 3-0. Il Bologna è come un pugile all'angolo e al 15' la Dea serve il poker con Zapata che vince un duello con un avversario e col destro ravvicinato spacca la porta, 4-0. Con il passare dei minuti l'Atalanta abbassa i ritmi ma nel finale di tempo sfiora il quinto gol con De Roon che calcia da centrocampo sfiorando l'incrocio dei pali.

La seconda frazione si apre col primo squillo del Bologna con Falcinelli che entra in area e calcia ma Gollini respinge. Al 54', però, accorcia le distanze la squadra emiliana con Orsolini che sorprende l'estremo orobico con una punizione dalla trequarti, 4-1. Dopo un'ora di gioco cambi da entrambe le parti con Gasperini che manda in campo Barrow per Ilicic e al 65' la Dea sfiora il quinto gol proprio con il neo entrato che calcia a botta sicura ma Gonzalez salva a porta vuota. I ritmi si abbassano drasticamente col passare dei minuti e la sfida scivola via senza ulteriori emozioni: l'Atalanta schianta il Bologna e sale in quinta posizione mentre gli emiliani scivolano nuovamente al terzultimo posto.