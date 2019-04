Serie A - L'Atalanta ribalta il Parma: 1-3 al Tardini 

Nel match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A l'Atalanta espugna il Tardini battendo il Parma 3-1. Successo in rimonta per la formazione orobica visto che a passare in vantaggio sono proprio i Ducali, con Gervinho, ma la doppietta di Zapata e la rete di Pasalic permettono alla Dea di centrare l'intero bottino. Prezioso successo per la squadra di Gasperini che sale momentaneamente in quinta posizione con 48 punti mentre gli emiliani restano in dodicesima posizione con 33 punti.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Parma con Siligardi, Ceravolo e Gervinho a formare il tridente offensivo mentre l'Atalanta risponde col 3-4-1-2 con Pasalic alle spalle del tandem offensivo composto da Zapata e Gomez.

Buon avvio del Parma che dopo un minuto si rende pericoloso con un destro da fuori di Kucka, Gollini alza in angolo. La gioia è rimandata solo di qualche minuto perché al 7' i padroni di casa passano con Gervinho che, lanciato in velocità, entra in area e col mancino batte Gollini, 1-0. Poco più tardi la reazione dell'Atalanta con Zapata che calcia col mancino da buona posizione ma Sepe si oppone. La squadra di Gasperini cresce col passare dei minuti e al 21' va vicini al pareggio con Pasalic che incrocia col mancino spedendo la sfera a lato.

L'ex Milan, però, ha modo di rifarsi tre minuti beffando Sepe di punta dopo una bella incursione, 1-1. La Dea continua ad attaccare e al 28' sfiora il vantaggio con Hateboer che, al termine di una grande azione di Gomez, gira col destro ma Sepe salva. Nel finale di tempo è il Parma ad andare ad un passo dal vantaggio per ben due volte: al 35' miracolo di Gollini su punizione di Bruno Alves mentre cinque minuti più tardi l'estremo nerazzurro salva sul tentativo ravvicinato di Ceravolo.

La seconda frazione di gioco si apre con i nerazzurri vicini al gol con Gomez che calcia da buonissima posizione mandando alto. Gasperini manda in campo Ilicic e al 56' l'Atalanta torna a bussare dalle parti di Sepe con un destro da fuori di Freuler, l'ex Napoli allontana in qualche modo. Poco più tardi è il turno di Gomez che lascia partire una grande conclusione da fuori, sfera alta di pochissimo. Al 71' grossa chance per la squadra di Gasperini con Castagne che, da ottima posizione, incrocia col destro mandando clamorosamente a lato. La gioia è rimandata solo di qualche minuto perché al 75' i nerazzurri capovolgono il match con Zapata che, su cross di Castagne, insacca col piatto destro per l'1-2. Il Parma non reagisce e al 94' l'Atalanta chiude i conti con Zapata che insacca da due passi, 1-3. E' l'ultima emozione del match: l'Atalanta espugna il Tardini e sale momentaneamente in quinta posizione con 48 punti.