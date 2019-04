Milan, contro la Sampdoria l'obiettivo è vincere: riposano Kessie e Paquetà

Dopo il derby perso e le due settimane di impegni con le Nazionali, il Milan tornano in campo questa sera a Marassi contro la Sampdoria.

I blucerchiati sono un avversario difficile per tutti, soprattutto a Genova, e in questo momento Giampaolo può sfruttare anche la grande condizione di Quagliarella per conquistare un posto in Europa League.

I rossoneri, dopo la sconfitta contro l'Inter, devono cercare di proteggere la quarta posizione che a fine stagione significherebbe partecipazione alla prossima Champions League.

Gattuso non può più sbagliare ed ieri ha gettato ombre sul futuro: "Fra due mesi vi dirò cosa penso e cosa farò" ma sulla sconfitta del derby: "La squadra era scollata, abbiamo giocato su 48 metri e non sui nostri soliti 22 metri. L'errore è stato mio, l'importante è capire dove abbiamo sbagliato".

LA PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA

Gattuso opta per qualche cambio e farà riposare Kessie e Paquetà: per quanto riguarda il ivoriano l’esclusione non è legata a motivi disciplinari (lo screzio avvenuto nel derby con Biglia ndr) ma semplicemente per far riposare due giocatori che nelel ultime settimane hanno sempre giocato.

A centrocampo c'è proprio Biglia insieme a Bakayoko e Calhanoglu, arretrato di reparto. In avanti con Suso e Piatek ci sarà Castillejo. In difesa verranno confermati Calabria e Rodriguez sulle fasce ed al centro Romagnoli e Musacchio. In porta, come sempre, Gigio Donnarumma.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Biglia, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Castillejo.