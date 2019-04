Serie A - Alla Lazio basta un tempo: battuto 4-1 il Parma 

Nel match valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A la Lazio batte il Parma 4-1 e sale in settima posizione in classifica. Succede tutto nella prima frazione con la formazione capitolina che passa in vantaggio con Marusic e chiude i conti con Lulic, nel mezzo la doppietta di un ritrovato Luis Alberto. Nella ripresa c'è spazio per la rete della bandiera di Sprocati. Con questo successo la squadra di Inzaghi sale a quota 45 (-2 dalla Roma) mentre il Parma resta in undicesima posizione con 33 punti.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per la Lazio con Correa e Caicedo a comporre il tandem offensivo mentre il Parma risponde col 3-4-3 con Gervinho, Inglese e Siligardi a formare il tridente d'attacco.

Match tattico nelle prime battute ma dopo ventidue minuti, alla prima vera occasione, la Lazio passa in vantaggio con Marusic che entra in area e col destro batte un incerto Sepe, 1-0. Passano solo quattro minuti e la formazione capitolina raddoppia con Luis Alberto che trasforma un calcio di rigore procurato da Lulic, 2-0. Il Parma esce dal match e al 38' i padroni di casa calano il tris sempre con Luis Alberto che, al termine di una bella azione corale, fulmina Sepe con un gran destro dal limite, 3-0. Non è finita qui perché al 44' arriva il poker con Lulic che, da fuori, insacca con un bel piatto destro, 4-0 e primo tempo agli archivi.

Nella seconda frazione, complice il risultato, le prime emozioni arrivano dalla panchina con D'Aversa che inserisce Gazzola per Siligardi mentre Inzaghi manda in campo Cataldi per Lucas Leiva. Al 61' Lazio vicina al quinto gol con Correa che calcia col mancino ma Sepe respinge con i pugni. A metà ripresa altri cambi da parte dei due allenatori con Inzaghi che manda in campo Pedro Neto per Caicedo mentre D'Aversa getta nella mischia Ceravolo e Sprocati per Inglese e Biabiany. Col passare dei minuti i ritmi si abbassano ma al 77' il Parma va in rete con Sprocati che approfitta di un errore di Patric e col piatto destro batte Straskosha. E' l'ultima emozione del match: all'Olimpico Lazio batte Parma 4-1.