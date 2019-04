Serie B - Scognamiglio risponde a Tutino: 1-1 tra Pescara e Cosenza

Nel match valevole per l'anticipo della ventinovesima giornata del campionato di Serie B Pescara e Cosenza si dividono la posta in palio pareggiando 1-1. Succede tutto nella seconda frazione di gioco con gli ospiti che passano in vantaggio con Tutino ma immediato il pareggio degli abruzzesi con Scognamiglio. Con questo pareggio la squadra padrona di casa sale momentaneamente in terza posizione mentre il Cosenza agguanta il decimo posto con 34 punti.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Pescara con il tridente composto da Marras, Monachello ed Antonucci mentre il Cosenza risponde col 3-5-2 con Tutino e Litteri a formare il tandem offensivo.

Ritmi bassi sin dalle prime battute con il Cosenza che fa la partita ma il primo squillo del match è di marca abruzzese con Antonucci che rientra sul destro e calcia ma la sua conclusione si spegne sul fondo. La risposta degli ospiti arriva al 28' con Demarku che conclude col destro dal limite ma la sfera termina di poco a lato. Le due squadre sono statiche, a dominare è la noia e la prima frazione scivola via senza reti e con pochissime emozioni.

Nell'intervallo Pillon manda in campo Bellini per Antonucci ma al 54' è il Cosenza a passare in vantaggio con Tutino che, sugli sviluppi di un corner, sfrutta un'indecisione di Fiorillo e da due passi insacca, 0-1. La gioia degli ospiti dura poco perché al 58' arriva il pareggio del Pescara con Scognamiglio che, su punizione di Memushaj, corregge di testa, 1-1. A metà ripresa cambi da una parte e dall'altra con Braglia che inserisce Maniero ed il portiere Saracco (infortunio per Perina) mentre Pillon manda in campo Del Sole. Col passare dei minuti, però, i ritmi si abbassano e la sfida scivola via senza acuti: all'Adriatico termina 1-1 il match tra Pescara e Cosenza.