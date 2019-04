Serie A - Muriel risponde a Immobile: 1-1 tra Fiorentina e Lazio 

Nell'incontro valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A Fiorentina e Lazio si dividono la posta in palio pareggiando 1-1. Un gol per tempo con la formazione capitolina che passa in vantaggio con Immobile ma, nella seconda frazione, arriva il pareggio Viola con Muriel. Con questo pareggio la squadra di Inzaghi scivola in ottava posizione con 42 punti mentre la compagine di Pioli resta al decimo posto con 37 punti.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per la Fiorentina con Gerson, Muriel e Chiesa a comporre il tridente offensivo mentre la Lazio risponde col 3-5-2 con Immobile e Correa a formare la coppia d'attacco.

Partita tattica nelle prime battute con la Fiorentina che comincia meglio ma al 21' è la Lazio ad andare vicinissima al vantaggio con Immobile che gira col destro ma Terraciano devia sul palo. Passano centoventi secondi e la rete arriva con Immobile che duetta con Correa e, dal limite, fulmina Terraciano con un gran destro, 0-1. La squadra di Inzaghi continua ad attaccare e al 31' si rende nuovamente pericolosa con Correa che appoggia per il destro di Milinkovic-Savic ma Terraciano si oppone. La Viola perde Chiesa per infortunio (al suo posto Simeone), la Lazio continua ad attaccare e al 40' sfiora il gol con Correa che entra in area e calcia col mancino ma Terraciano salva. Poco più tardi è il turno di Immobile che, servito ottimamente da Patric, calcia col destro ma Terraciano respinge in maniera provvidenziale.

Nell'intervallo Pioli manda in campo Mirallas e al 61' la Fiorentina pareggia con Muriel che, su cross dell'ex Everton, insacca con un dolcissimo piatto mancino, 1-1. Il gol carica la squadra di casa che poco più tardi sfiora il vantaggio con con Simeone che mette dentro per il piatto di Mirallas, palla alta. Col passare dei minuti i due allenatori provano ad affidarsi ai cambi con Inzaghi manda in campo Badelj e Romulo per Lulic e Luis Alberto mentre Pioli inserisce Vitor Hugo per Ceccherini. Le sostituzioni, però, non danno la scossa al match che si conclude senza sussulti: al Franchi Fiorentina e Lazio pareggiano 1-1.