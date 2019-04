Serie B: trasferta insidiosa per il Brescia, il Palermo sogna di rosicchiare altri punti

Trasferta insidiosa per il Brescia. La capolista di questa Serie B giocherà in casa del Cosenza. I calabresi sono forti ed in forma, le rondinelle dovranno però vincere per evitare di perdere il comando. Impegno lontano da casa anche per il Palermo. I rosanero giocheranno contro il Venezia. Prima partita sulla panchina dei lagunari per Serse Cosmi, chiamato alla riscossa dopo un periodo sottotono. Sfida in terra veneta per il Pescara. I delfini verranno ospitati dal Cittadella, formazione reduce da due vittorie consecutive dopo un momento negativo.

Spera di guadagnare punti il Benevento. I sanniti di Bucchi giocheranno contro la Cremonese. I grigi sono inferiori dal punto di vista tattico, quella vecchia volpe di Rastelli potrebbe però fare lo sgambetto ai giallorossi. Molto più dura la partita dell'Hellas Verona. Gli scaligeri di Grosso giocheranno contro il Perugia. Una sfida in certa tra due formazioni forti e allenate dai due azzurri campioni del mondo 2006. Caldissimo derby in terra pugliese. Il Lecce ospiterà infatti il Foggia. I rossoneri hanno bisogno di punti per salvarsi, la neopromossa cerca la vittoria per restare in zona playoff.

Nella zona retrocessione, trasferta molto interessante per il Padova. I biancorossi giocheranno in casa dello Spezia, formazione lanciata verso le posizioni nobili della classifica. Una sorta di aut-aut per il Crotone. I calabresi scenderanno in campo in casa della Salernitana. I granata cercano punti per entrare una volta per tutte nella zona playoff. Si prevede un match tesissimo, infine, quello tra Ascoli e Livorno, due formazioni arcigne in difesa. Potrebbe vincere la voglia di non perdere.