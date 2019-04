Milan, riecco Romagnoli ma Gattuso conferma la coppia Abate-Zapata in difesa: i convocati rossoneri

Domani sera il Milan sarà in scena contro il Bologna per l'ultimo posticipo di questa lunga giornata di Serie A. I rossoneri ritorneranno in campo dopo la clamorosa eliminazione contro l'Olympiakos per conquistare i tre punti fondamentali per la classifica ma soprattutto per il morale della rosa.

Gattuso, come ha confermato in conferenza, riabbraccerà sia Romagnoli e Musacchio ma non lì rischierà visto che sono appena rientrati da due infortuni(Con Musacchio e Romagnoli bisogna stare attenti, bisogna evitare ricadute. Sono contento che stanno bene e si stanno allenando. Non bisogna avere fretta). Quindi in difesa dovrebbe ci sarà la coppia ormai rodata formata da Ignazio Abate e Cristian Zapata . Per il resto la formazione è confermata con l'unico dubbio Calhanoglu ("alhanoglu riposa? Vediamo, devo capire se un giocatore fatica mentalmente o fisicamente). Il turco, come si è visto nelle ultime settimane, non è in forma e smbra destinato a lasciare posto a Laxalt o a Samu Castillejo.

LA PROBABILE FORMAZIONE

Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Zapata, Rodriguez; Suso, Bakayoko, Kessiè, Calhanoglu; Higuain, Cutrone. Allenatore: Gattuso

Indisponibili: Caldara, Biglia, Bonaventura, Borini

Squalificati: –

I CONVOCATI

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

DIFENSORI: Abate, Calabria, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Kessié, Mauri, Montolivo

ATTACCANTI: Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Halilovic, Higuain, Suso, Tsadjout.