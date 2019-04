Milan, Bonaventura: operazione riuscita, ma ritornerà in campo tra 8-9 mesi

Come vi abbiamo raccontato nei giorni Giacomo Bonaventura è volato in America per risolvere in maniera definitiva la microfrattura e la lesione della cartilagine del ginocchio.

L'intervento chirurgico avvenuto quest'oggi a Pittsburgh per opera dello specialista del ginocchio che ha operato sia Conti che Ibrahimovic è perfettamente riuscito come ha comunicato il sito del Milan con il suo ritorno in campo è previsto per la prossima stagione calcistica.

AC Milan comunica che oggi Giacomo Bonaventura è stato operato a Pittsburgh, a seguito della lesione osteocondrale del ginocchio sinistro. L'intervento di riparazione della cartilagine, eseguito dai chirurghi Volker Musahl e Freddie Fu alla presenza dello staff sanitario del Milan, è perfettamente riuscito e i tempi di recupero sono stimati in 8-9 mesi.