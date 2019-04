Serie B: il Palermo si prende la vetta, notte fonda per l'Hellas Verona. Vince il Cittadella

<p>Una domenica di <strong>Lega B </strong>che non ha fatto mancare le emozioni. Tre partite, tre vittorie casalinghe. Partendo dal big match siciliano, trionfo importantissimo per il <strong>Palermo</strong> di Roberto Stellone. I rosanero superano il Pescara e si prendono la vetta di Serie B. Avanti grazie al solito, ritrovato, George Puscas, i padroni di casa controllano per tutto il primo tempo un Pescara molto combattivo, allungando nella ripresa. Murawski e Moreo completano infatti l'opera.</p> <p>Crollo verticale dell'<strong>Hellas Verona </strong>di Fabio Grosso, che ora rischia la panchina. A vincere è infatti il Brescia, che si sta confermando sempre più una rosa da battere. Sul finale di primo tempo le <em>rondinelle </em>allungano con Donnarumma ed il gioiellino <strong>Tonali</strong>, subendo al 51' la rete di Antonio Caracciolo. Poco male, comunque, per il Brescia, che dilaga poco dopo con Dannarumma e Torregrossa. L Verona non basta Pazzini: finisce 4-2.</p> <p>Emozionante, infine, anche la sfida tra <strong>Cittadella </strong>e Venezia. I lagunari passano in vantaggio con Bentivoglio, Finotto rimette la sfida in parità. I ragazzi di Walter Zenga riescono a passare di nuovo in avanti grazie ad un'autorete di Drudi. Nel finale, ci pensa l'ex calciatore della SPAL a regalarsi una serata da incorniciare con la personale tripletta. </p> <p>DI SEGUITO I FINALI DI GIORNATA:<br /> 11.11. 21:00 Palermo Pescara 3 : 0<br /> 11.11. 15:00 Brescia Verona 4 : 2<br /> 11.11. 15:00 Cittadella Venezia 3 : 2</p>