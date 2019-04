Milan, ancora con Cutrone e Higuain dal primo minuto: vincere per centrare il quarto posto

Nella serata di Halloween Milan e Genoa scenderanno in campo per il recupero della prima giornata di campionato. Partita molto importante per entrambe le squadre visto che in classifica le separa solamente un punto, Diavolo a 15 punti invece il Grifone a 14.

I rossoneri sono ritornati al successo domenica contro la Sampdoria e vorranno vincere nuovamente per agganciare la Lazio in quarta posizione. Gattuso dovrà fare a meno degli infortunati Bonaventura e Calabria, ma confermerà il 4-4-2 visto contro i blucerchiati. In avanti la coppia gol composta da Gonzalo Higuain e Patrick Cutrone. Al centrocampo Ringhio ha solamente un dubbio: il ballottaggio è tra Franck Kessié e Tiemoué Bakayoko, con il secondo favorito. A completare il centrocampo Lucas Biglia e sulle fasce Laxalt e Suso. In difesa, al centro Musacchio-Romagnoli, a sinistra Rodriguez ed a destra Abate. In porta Gigio Donnarumma.

Juric è arrivato sulla panchina del Genoa da tre settimane ed ha raccolto due pareggi contro Juve e Udinese nelle prime due partite. Pochi dubbi per il tecnico dei rossoblu che schiererà i suoi giocatori col 3-5-2 con l'obiettivo di fermare un'altra grande squadra e per restare nella parte sinistra della classifica. In porta il giovane Radu, Günter, Zukanovic e Criscito nel pacchetto arretrato edin attacco Kouamé e Piatek.

I CONVOCATI

Milan

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Reina.

Difensori: Abate, Bellanova, Calabria, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Simic, Zapata.

Centrocampisti: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Mauri.

Attaccante: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Halilovic, Higuain

Genoa

Gunter, Criscito, Lisandro Lopez, Romulo, Piatek, Lapadula , Kouamé, Biraschi, Mazzitelli, Rolon, Pandev, Lazovic, Russo, Bessa, Vodisek, Dalmonte, Sandro, Pereira, Lakicevic, Omeonga, Veloso, Medeiros, Zukanovic, Hiljemark, Radu.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-4-2): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Suso, Kessié (Bakayoko), Biglia, Laxalt; Higuain, Cutrone.



Genoa (3-5-2): Radu; Zukanovic , Gunter, Criscito; Pereira, Romulo, Mazzitelli, Bessa, Lazovic; Kouamé, Piatek.k.