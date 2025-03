Risultato Brasile - Messico in diretta, LIVE Russia 2018 - Neymar, Firmino! (2-0)

Per questo pomeriggio è tutto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, buon proseguimento di serata. Al prossimo live!

96' - Termina qui il match, Brasile - Messico 2-0!

94' - Attacca il Messico, ma ormai il match è scritto.

91' - Cambio Brasile: fuori Willian, dentro Marquinhos.

91' - Sei minuti di recupero.

88' - FIRMINOOOOOOO! CHIUDE IL MATCH IL BRASILEEE! Neymar nelle praterie del Messico, stringe centralmente e calcia. Tocca Ochoa, ma non puà nulla sul tap-in di Firmino. 2-0, match in ghiaccio.

86' - Cambio Brasile: fuori Coutinho, dentro Firmino.

83' - Difficile ora per il Messico, che cerca sempre soluzioni.

80' - Cambio Messico: fuori Paulinho, dentro Fernandinho.

79' - Parabola di Lozano a cercare Jimenez, palla troppo lunga.

77' - Toccato duro Neymar da Salcedo, giallo per lui.

75' - WILLIAN! Conclusione rasoterra debole dell'ala, blocca Ochoa.

75' - Herrera scalcia Casemiro, punizione.

72' - Scontro Neymar - Layun, con il pestone di quest'ultimo che fa urlare il 10. Consulto al VAR, nessuna sanzione, si riparte.

70' - GUARDADO! Destro radente dalla distanza, respinge

68' - NEYMAR! Ripartenza tutta di prima targata Brasile; Willian si apre sulla sinistra, poi serve O'Ney, che piazza appena a lato.

65' - Controlla Guardado, imbucata per Lozano che cerca un tiro-cross. Palla sul fondo.

63' - WILLIAN! Doppio passo e fendente tremendo dai 16, respinge Ochoa.

61' - VELA! Ripartenza Messico, palla da Jimenez all'11, il quale chiama in causa Alisson.

60' - Cambio Messico: fuori Hernandez, dentro Jimenez.

59' - PAULINHO! Willian premia la corsa di Fagner, cross basso a rimorchio per il destro del centrocampista blaugrana; Ochoa con i guantoni.

57' - NEYMAR! Conclusione alta dai 20.

55' - Cambio Messico: fuori Alvarez, dentro J. dos Santos.

55' - Sfuriata di Willian palla al piede, che salta due giocatori prima di essere strattonato da Herrera in ripiegamento. Giallo, salterà il prossimo match.

53' - Ottima reazione del Messico, in avanti gli uomini di Osorio.

51' - NEYMAAAAAAR! VANTAGGIO BRASILEEEEE! Colpo di tacco per Willian, il quale entra in area e poi serve in mezzo il movimento del 10. Tap-in e vantaggio Brasile!

50' - GALLARDO! Layun da il là alla ripartenza, palla per Gallardo che avanza centralmente

48' - COUTINHO! Si crea lo spazio, entra in area e calcia; ennesimo intervento di Ochoa.

46' - Partiti!

Cambio Messico all'intervallo: fuori Marquez, dentro Layun.

Ottimo Messico nei primi 20 minuti; ordinato e compatto, pericoloso in ripartenza. Poi esce anche un Brasile timido sino ad allora, con la classe dei suoi massimi scudieri. Ma il Tri tiene, e non disegna qualche sporadica sfuriata. Testa al secondo tempo.

45' - Termina senza recupero il primo tempo, 0-0.

43' - Apertura per Vela; l'11 anticipa Filipe Luiz, che lo stende. Giallo.

41' - Cross di Coutinho raccolto da Willian, doppio passo e cross basso bloccato da Ochoa.

39' - NEYMAR! Cerca l'angolino, ma non lo trova. Punizione leggermente alta.

38' - Fallaccio di Alvarez su Neymar, punizione da posizione interessante. Giallo per il messicano.

36' - Fagner aggancia Lozano, punizione. Richiamo di Rocchi.

34' - COUTINHO! Conclusione dai 20, deviazione e corner.

33' - JESUS! Controlla al limite, sguscia via in area e calcia; decisivo ancora Ochoa. Poi sbroglia la difesa.

30' - Solito affondo di Neymar, solito duello con Alvarez. Stavolta enciclopedico il classe '97.

30' - VELA! Stop di Hernandez ai 25, scarico dalle parti di Vela che calcia malissimo con il mancino.

27' - COUTINHO! Spinge il Brasile; Neymar controlla il cross, e si appoggia sull'ex Liverpool. Controllo, e tracciante alto.

25' - NEYMAR! Tango sulla corsia mancina, si beve Alvarez ma trova Ochoa in uscita, perfetto nelle tempistiche.

22' - Salcedo fa blocco, giù Paulinho.

21' - Sprint di Gabriel Jesus all'altezza del lato corto dell'area di rigore, palla dietro per Neymar che - triplicato - viene fermato.

18' - LOZANO! Ripartenza alla Joga Bonito del Messico; Vela cerca il 22, che controlla e calcia, trovando solo le gambe di Thiago Silva.

17' - Fino in fondo Paulinho, cerca il cross ma c'è solo l'angolo.

15' - Aggancio delizioso di Lozano, converge al centro e poi cerca Hernandez a centro area. Suggerimento troppo lungo, non arriva il 14.

13' - Traversone tagliato di Vela, Herrera lascia passare ed arriva Lozano dal lato opposto; cross in angolo.

11' - Prolunga palla Vela per la corsa di Hernandez, il quale converge al centro ma trova un attento Miranda a frenarlo.

10' - Torre di Salcedo a favorire Chicharito a centro area. Tenta di anticipare Alisson, poi frana su di lui. Ma c'è fuorigioco.

9' - Sprinta Vela sulla corsia mancina, salta in un primo momento Fagner, che poi rinviene e tocca in corner.

7' - Accarezza la palla in mezzo a tre persone Neymar, alla fine commette fallo Herrera.

5' - NEYMAR! Staffilata dal limite, a mani aperte respinge Ochoa.

4' - Spallata dura di Alvarez su Neymar, richiamo vistoso di Rocchi.

3' - Hernandez commette fallo ai danni di Fagner, punizione.

2' - Vela per Guardado, che arriva sul fondo e crossa; Alisson smanaccia su Lozano, respinto il suo tiro.

1' - Partiti!

Entrano le squadre in campo, tempo degli inni. Prima il Brasile, poi il Messico.

Le formazioni ufficiali.

Lo spogliatoio del Messico.

Si gioca alla Samara Arena, calcio d'inizio ore 16:00.

Solito 4-2-3-1 per il Tri. In porta Ochoa, difesa composta - destra verso sinistra - da Alvarez, Salcedo, Ayala e Gallardo. Guardado ed Herrera in cabina di regina, Vela dietro Hernandez con Lozano e Jimenez ali.

Osorio in conferenza stampa: "Non dobbiamo sederci ed aspettare, i brasiliani sono troppo bravi a far girare palla, non è il piano giusto. Dobbiamo anche attaccare, avere 4-5 giocatori che puntino a offendere."

MESSICO: Per il gioco degli scontri diretti, la pesante sconfitta contro la Svezia stava per vanificare l'ottimo lavoro svolto contro Corea del Sud e Germania. Poco male, la sconfitta di quest'ultima ha consentito al Tri di passare come seconda forza del girone, ma contro il Brasile dei fenomeni non sono ammessi errori.

Fonte: Seleccion Nacional de Mexico/ Facebook.

Classico 4-3-3 per Tite. Alisson in porta, Thiago Silva e Miranda a sua protezione con Fagner e Filipe Luis terzini. Casemiro mediano, Coutinho e Paulinho a sua protezione. Davanti, Neymar e Willian a supporto di Gabriel Jesu.

Tite pre match: "Marcelo non ci sarà, non è al meglio e non può giocare 90 minuti. Puntiamo su Neyamr, che ha giocato davvero bene contro la Svezia. Conosciamo le sue potenzialità, deve aiutarci."

BRASILE: Pareggio contro la Svizzera, poi due vittorie - entrambe 2-0 - contro Costarica e Serbia. Il cammino della Selecao continua spedito, ora l'ostacolo ottavi di finale si chiama Messico. Match non facile, ma la vittoria è obbligatoria. Verso il 6° mondiale.

Fonte: Confederacao Brasileira de Futebol/ Facebook.

Sono ben 40 i precedenti totali tra le due nazionali. Comanda il Brasile con 23 vittorie, il Messico ne annovera 10 mentre sono 7 i pareggi. Per quanto riguarda i Mondiali, la Selecao ha un record di 3 vittorie ed un pareggio, con 11 reti siglate e nessuna subita.

Arbitra Gianluca Rocchi (ITA) coadiuvato da Di Liberatore e Tonolini. Quarto uomo il signor Mateu Lahoz (ESP) , assistente di riserva Cebrian (ESP). VAR (Video Assistant Referee) Irrati (ITA), AVAR (Assistant of Video Assistant Referee) Gil (POL), AVAR 2 Astroza (CHI), AVAR 3 Sampaio (BRA).