Terminata Atalanta - Milan, LIVE Serie A 2017/18 (1-1): Kessié la sblocca, Masiello la pareggia !

20.23 - Direi che è tutto. E allora un grazie a chi ci ha seguiti da parte di Patrick Sermon ed alla prossima, sempre qui, su VAVEL Italia! Vi ricordo il verdetto: tra Atalanta e Milan finisce 1-1 grazie ai gol di Kessié e Masiello!

20.17 - Termina in pareggio un match che ha dato grandi emozioni e che ha rimandato il discorso qualificazione alla prossima EL all'ultima giornata. Kessié la sblocca con un tiro dalla distanza dopo un sostanziale equilibrio, poi viene espulso Toloi per proteste, ma il Milan decide di rovinarsi la serata prima con l'espulsione di Montolivo, poi con un semi pasticcio di Donnarumma su gol di Masiello.

19.57 - Finisce il match. Risultato finale di 1-1.

92' GOOOOOOOL DELL'ATALANTA, PAREGGIA I CONTI MASIELLO: cross di Ilicic che sul secondo palo trova Masiello, il numero 5 non ha problemi a metterla in porta.

90'+5'

89' Ancora Gomez che cerca il tiro-cross, con la sfera che finisce di niente a lato, con Donnarumma battuto.

88' Palla fuori davvero di poco da parte di Gosens che aveva tentato la conclusione balistica.

87' Ammonito anche Borini per aver calciato il pallone dopo il fallo commesso su Gosens.

86' Ammonito Ilicic per simulazione.

85' Fraseggio dei bergamaschi che non trovano spazi.

83' Terzo cambio per il Milan: fallo di Gosens su Borini.

82' Ennesimo fallo di Caldara su Kalinic, che aveva protetto la sfera.

81' Scontro durissimo tra Caldara e Kalinic, entrambi a terra doloranti.

80' Parata sicura di Donnarumma su un tiro forte ma centrale di Gomez.

78' Terzo cambio per l'Atalanta: esce Castagne, entra Hateboer.

76' Cambio per il Milan: esce Suso, entra Locatelli.

75' ESPULSO ANCHE MONTOLIVO DOPO UN INTERVENTO A PIEDI UNITI SU FREULER!

74' Tiro fuori di Gomez.

72' Ammonito Gosens per un intervento su Abate.

71' Riesce Romagnoli ad anticipare Ilicic su un rimbalzo insidioso.

69' Primo cambio per gli atalantini: esce Cristante, entra Haas.

68' Sbaglia clamorosamente Cristante dopo una brutta respinta di Donnarumma!

67' Tiro alto di Ilicic che aveva tentato la botta da fuori.

66' Ammonito Calhanolgu per un fallo su Castagne.

64' ESPULSO TOLOI PER AVER APPLAUDITO AL DIRETTORE DI GARA!

63' Fallo di Castagne su Bonaventura: ammonito Toloi per proteste.

61' Cade a terra Ilicic in area, Guida lo invita a rialzarsi.

59' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN, HA SEGNATO KESSIE': una sassata tremenda del numero 79 che, dopo la respinta di Masiello, fulmina Berisha con un tiro all'angolino basso.

56' Bella palla di Montolivo per Bonaventura anticipato da Toloi..

55' Ancora un tiro dalla distanza da parte di Cristante che, per poco, non prende l'angolino alto.

54' Tiro alto di Cristante su cross di Gosens.

52' ERRORE SESQUIPEDALE A 0 METRI DALLA PORTA DI CALDARA: il numero 13, dopo una bella parata di Donnarumma, si ritrova la palla sui piedi ma clamorosamente non riesce ad inquadrare la porta.

51' Tiro dal limite dell'area di Cristante deviato in corner da Boanventura.

49' Primo fraseggio per i rossoneri con Suso che cercava Kalinic, anticipato da un attento Toloi.

48' Palla insidiosa di Cristante su Donnarumma che respinge con i pugni.

47' Pallone dentro di Gomez ma Romagnoli respinge fuori.

46' Primo fraseggio per i padroni di casa che cercano di alzare il baricentro.

19.07 - Si riparte! Pallone mosso dall'Atalanta.

19.07 - Entra Montolivo al posto di un dolorante Biglia, a causa di un colpo subito alla schiena.

19.06 - Squadre nuovamente in campo!

18.54 - Finisce il primo tempo. Gara particolarmente non nervosa, ma giocata con grande agonismo visto il sesto posto in palio. Primi 45' di gioco di sostanziale equilibrio, con un Milan propositivo ma che, come sempre, non riesce a concretizzare le varie azioni sotto porta e che molte volte è dovuto ricorrere al tiro dalla distanza. I bergamaschi, invece, sembrano non essere al meglio della condizione, giocando una prima frazione di gara, sempre positiva, ma al di sotto delle aspettative di Gasperini che non sembra essere particolarmente contento. Ora, una breve pausa. A tra poco!

18.49 - Finisce il primo tempo. Parziale di 0-0.

45'+1'

44' Ancora un fallo dei nerazzurri da parte di Freuler che entra in malomodo su Kessié.

42' Corner per il Milan con Calhanoglu che non trova nessuno in mezzo.

41' Tripla respinta del muro rossonero che non cade sui tre tiri a botta sicura degli atalantini.

40' Fallo di mano di Castagne.

38' Azione trascinante di Kessié che, dopo aver fatto 50 metri di campo, viene accompagnato sul fondo da Caldara.

35' Scintille tra Biglia e Gomez, entrato duramente sulla schiena del 21 rossonero.

34' Corner per gli uomini di Gasperini con Gomez che mette una palla in mezzo respinto da Bonaventura.

33' Tiro alto di Gomez, dopo un tracciante verticale di Cristante.

32' Ammonito anche Kalinic dopo una gomitata data a Caldara per prendere posizione.

30' Corner troppo lungo di Calhanoglu che cercava Suso.

29' Parte da punizione Suso che mette in mezzo una palla mortifera per Kalinic che viene preceduto da Cristante.

28' Ammonito De Roon dopo un calcione su Suso.

27' Parte Calhanolgu che impegna Berisha che sventa in angolo.

26' Fallo di mano di Caldara e punizione vicino al corner per i rossoneri.

24' Triangolo perfetto tra Calhanolgu e Suso con quest'ultimo che serve il turco che non riesce a raggiungere la sfera.

23' Sbagli il tiro Barrow dopo un probabile fallo su Bonaventura.

22' Bell'azione dei rossoneri nata dal disimpegno difensivo e che si conclude con il tiro dalla distanza di Bonaventura che non inquadra lo specchio.

21' Tiro al limite dell'area di Musa Barrow che viene smorzato da Bonucci e arriva sui piedi di Donnarummma.

20' Ancora Gomez che tenta il tiro a giro ma colpisce male la sfera, spedendola fuori.

19' Corner battuto, Barrow dalla sinistra cerca di incrociare ma trova il muro rossonero.

18' Primo corner degli atalantini dopo un buon spunto di Gomez.

16' Ammonito Abate per un intervento pesante su Gomez.

15' Brutta palla persa da Biglia ma Cristante non riesce ad imbucare Barrow, Donnarumma anticipa.

13' Cade in area Kessié, dopo un grande colpo di tacco di Kalinic. Tutto regolare per Guida.

12' Prima ammonizione della partita: ammonito Masiello per un intervento rude su Kalinic.

11' Secondo corner per i rossoneri con Calhanolgu che appoggia a Suso, ma lo spagnolo sbaglia ancora il lancio sul secondo palo.

10' Cambio di fronte totalmente sbagliato di Suso che cercava uno tra Rodriguez e Calhanoglu.

9' Pressing alto del diavolo che induce i padroni di casa a perdere metri.

8' Primo corner dei rossoneri con Suso che appoggia a Calahoglu, il turco mette in mezzo, palla respinta che arriva sui piedi di Rodriguez che rimette in mezzo trovando Bonucci ma Romagnoli è in posizione di off-side.

6' Primo tiro del Milan con Suso che aveva tentato il tiro della distanza, bloccato facilmente da Berisha.

5' Fallo di Palomino su Kalinic.

4' Possesso degli orobici che sbagliano ma sbaglia anche Bonaventura, fallo laterale.

3' Interviene in spaccata Abate dopo un tentativo di passaggio in diagonale di Castagne a cercare Gomez.

2' Viene fermato fallosamente Suso da Gomez.

1' Primo fraseggio rossonero ma l'Atalanta recupera subito la sfera.

18.03 - Si comincia! Primo pallone mosso dal Milan.

17.59 - Squadre in campo!

17.50 - Squadre rientrate negli spogliatoi. A breve inizierà Atalanta-Milan, non mancate!

17.40 - Riscaldamento iniziato ormai da un po' di tempo all'Atleti Azzurri d'Italia. Manca davvero poco al calcio d'inizio!

17.30 - Nessuna novità tra le fila bergamasche. Nell'undici titolare rossonero torna in cabina di regia Lucas Biglia, mentre davanti preferito Kalinic a Cutrone.

17.20 - La risposta del Milan (4-3-3):Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanoglu. All.Gattuso

17.10 - La formazione ufficiale dell'Atalanta (3-4-1-2):Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Cristante; A. Gómez, Barrow. All. Gasperini

17.02 - A breve vi proporremo le formazioni ufficiali del match.

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Atalanta-Milan, match valido per la 37esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017-18, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 18:00 - verrà fischiato dall'arbitro Marco Guida (sez. di Pompei).

Diretta Atalanta - Milan

I bergamaschi sono reduci in campionato da un pareggio per 1-1 in casa della Lazio. La formazione di Gasperini, probabilmente, avrebbe meritato qualcosa in più, vista la grande prestazione e la messa in scena di un grande calcio. Ora, però, occhi puntati sul delicatissimo scontro europa con il Milan.

Tornando al match di stasera, fondamentale per raggiungere il sesto posto e il diretto accesso ai gironi di Europa League, gli orobici dovranno mostrare la stessa fame, la stessa grinta e la stessa idea di gioco presentata nelle precedenti partite e che hanno sempre contraddistinta la squadra.

Gasperini ha parlato in conferenza stampa: "Il nostro obiettivo è senza dubbio l’Europa inseguiamo questo sogno da mesi, spinti da un ambiente che si conferma sempre più incredibile. I calcoli ormai li hanno fatti tutti, la partita di domani è importantissima. Veniamo da una buona prestazione a Roma contro la Lazio".

Per quanto riguarda la formazione titolare, il tecnico di Grugliasco non dovrebbe attuare delle modifiche, optando dunque per il solito 3-4-2-1. Berisha tra i pali, davanti a lui il trio difensivo sarà formato da Toloi, Caldara e Masiello. A centrocampo agiranno da tornanti Castagne e Gosens, in mezzo invece Freuler e De Roon. Sulla trequarti spazio ad Ilicic che, insieme a Cristante, supporterà Gomez.

Live Atalanta-Milan

Dopo il brutto poker e l'indecente prestazione di mercoledì in finale di Coppa Italia, la squadra di Gattuso deve puntare tutto sulle ultime due gare di campionato, a partire da quella di stasera contro i bergamaschi. Il diavolo deve necessariamente vincere o quantomeno pareggiare per mantenere il sesto posto.

Si prospettano, dunque, centottanta minuti di fuoco per i ragazzi di Milanello e il tecnico calabrese, nella tradizionale conferenza stampa, non ha esitato ad affermare che ci vorrà concentrazione:"Vengono sempre in avanti, bisogna giocare tecnicamente bene, con veemenza, senza perdere palla in uscita, altrimenti ti ammazzano”.

Sempre Gattuso ha poi affermato che il Milan ha la necessità di andare in EL. Sì, perché nel caso in cui l'obiettivo europa non si concretizzasse, allora la stagione dei rossoneri verrebbe definita come fallimentare, soprattutto dopo aver spero 220 milioni nel mercato estivo.

Nel 4-3-3 di Rino Gattuso, davanti a Donnarumma, giocheranno sulle corsie Abate e Rodriguez, in mezzo Bonucci e Romagnoli. In mediana Locatelli dovrebbe ancora prevalere sul rientrato Biglia, ai lati Kessié e Bonaventura. Solito tridente offensivo formato da Suso, Cutrone e Calhanoglu.