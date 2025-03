Risultato finale Torino- Milan in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (1-1): De Silvestri risponde a Bonaventura

Tra torino e Milan finisce 1-1. I rossoneri sbloccano la partita con Bonaventura, al 70' De Silvestri pareggia i conti. I rossoneri non riescono più a vincere, per oggi è tutto un saluto da Radice Arianna e da tutta la redazione di Vavel Italia

FINISCE QUI, TRA TORINO E MILAN E' 1-1

PALO DI ABATE, Il Milan sfiora il gol del 2-1

95' Punizione Milan molto interessante

92' Torino in dieci uomini, espulso De Silvestri per doppia ammonizione

90' 6 minuti di recupero

89' Torino vicino al gol con Ljaijc chr tira dal dischetto, miracolo di Donnarumma

87' Locatelli ammonito

87' Sirigu respinge il gran tiro di Cutrone.

84' Obi si infortuna e deve lasciare il campo, dentro al suo posto Acquah

80' Tiro dalla distanza per Edera, palla centrale e parata da Donnarumma

79' Ammonito Cutrone per proteste

77' Terzo ed ultimo cambio per il Milan: fuori Suso e dentro Andrè Silva. Milan con le due punte

73' Secondo cambio per Gattuso: dentro Cutrone e fuori Kalinic

72' Il Milan prova a farsi vedere in attacco, ma senza successo

70' PAREGGIO DEL TORINO! DE SILVESTRI! 1 A 1!

69' Tiro velenoso di Edera, deviato in corner.

65' Primo cambio anche per Gattuso: fuori un Biglia un pò acciaccato e dentro Locatelli

64' Conclusione di Ansaldi col sinistro da fuori area, palla alta

63' Secondo cambio per il Torini: fuoriIago Falque e dentro Edera.

58' Bonucci accusa dei crampi, ma, per il momento, resta in campo

56' Primo cambio per il Torino: dentro Obi, fuori Rincon.

54' Kalinic serve Borini, che non riesce a controllare il pallone

52' Belotti a terra dopo uno scontro con Kessié

50' Fuorigioco di De Silvestri.

49' Milan in attacco

47' Fallo fischiato a Kalinic

45' Inizia il secondo tempo, prima palla giocata dal Milan

21.48 Le formazioni rientrano in campo

Il Milan chiude in vantaggio il primo tempo. Belotti, dopo neanche due minuti, sbaglia il rigore, invece i rossoneri trovano la rete con Bonaventura al 9'. A tra poco per il secondo tempo

NON C'è RECUPERO, TORINO 0 MILAN 1

44' Giallo anche per Bonaventura

42' Fallo in attacco di Kalinic

42' Bruttissimo fallo di Rincon su Suso, ammonito

40' Tiro da dimenticare per Borini

38' palla dentro di Abate per Kalinic, ma il croato non riesce a schiacciare in porta.

36' Ora è il Milan a tenere il possesso palla

33' Il Toro sfiora il pareggio: tiro sbilenco di Ansaldi, Iago Falque da pochi metri calcia alto

32' Pericolo Torino Belotti, Donarumma para e devia in corner

28' Ci prova Borini, tiro deviato in corner

26' Possesso-palla del Torino

24' Primo ammonito della gara è De Silvestri

23' Il Torino prova a spingere

20' Fallo in attacco di Suso

17' Calcio d'angolo in favore del Milan, la difesa granata allontana

16' Fallo in attacco di Belotti

12' Il Torino prova a farsi vedere

Il gol

Gran gol del numero 5 rossonero con un super destro dalla distanza. Il Milan vola in vantaggio

9' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN, LA SBLOCCA BONAVENTURA!

6' Altro corner per il Milan che, dopo il rigore sbagliato da Belotti, ha alzato il ritmo

4' cross in mezzo e fallo in attacco di Kalinic.

4' Angolo per i rossoneri

2' Traversa di Belotti su rigore! Si resta sullo 0-0 tra Milan e Torino

2' RIGORE PER IL TORINO: Kessie compie una sciochezza fermando in modo scorretto Ansaldi, Maresca non ha dubbio: è rigore

INIZIA LA PARTITA, Prima palla giocata dal Torino

20.45 Le squadre fanno il loro ingresso

20.31 Musacchio a MTV: "Il Torino è una squadra forte, dobbiamo essere concentrati per tutti i novanta minuti"

20.25 Abbiati a Premium: "Belotti ricorda Shevchenko, anche lui vede moltissimo la porta. Donnarumma dispiaciuto per il video"

20.19 Calhanoglu out per un problema fisico: leggera distorsione al ginocchio

20.12 Iago Falque, ai microfoni di Milan Tv: "Sono tanti i giocatori, ma quello che può fare più la differenza è Suso che sta facendo sempre bene. Sono una squadra con giocatori molto forti, dobbiamo stare attenti a tutti".

20.03 Donnarumma e i portieri in campo per il riscaldamento

LE FORMAZIONI UFFICIALI

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; N'koulou, Burdisso, Moretti; De Silvestri, Rincón, Baselli, Ansaldi; Ljajic, Falque; Belotti. A disp.: Ichazo, Coppola, Molinaro, Bonifazi, Valdifiori, Acquah, Niang, Edera, Berenguer, Obi, Barrecca. All. Mazzarri

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Bonucci, Zapata, Rodríguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Borini. A disp.: Storari, A. Donnarumma, Calabria, Mauri, Silva, Çalhanoglu, Gómez, Montolivo, Musacchio, Antonelli, Cutrone, Locatelli. All. Gattuso

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Torino - Milan, match valido per la 33esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017-2018. Il calcio d'inizio, previsto per le ore 20:45, verrà fischiato dall'arbitro Maresca.

Ultimo turno infrasettimanale per la Serie A. Grande match in programma questa sera allo stadio "Grande Torino" con il Milan che fa visita al Torino.

I rossoneri non vincono da un mese esatto e vanno a Torino con l'intenzione di portare a casa i tre punti. Dall'altra parte i granata si giocano in questa settimana tutte le residue speranze di qualificazione in Europa League.

Il Torino viene da tre vittorie conquistate nelle ultime 4 giornate. Anche ieri il tecnico dei granata ha elogiato i propri giocatori, sembrando molto ottimista per il futuro

Gattuso ritrova Bonucci, che fa coppia con Zapata, sulla destra spazio ad Abate. Per il resto tutto confermato, in attacco fiducia ancora a Kalinic.

Mazzarri vuole dare continuità alla formazione che tanto bene ha fatto nell'ultimo mese, quindi 3-4-2-1 con Iago Falque e Adem Ljajic ha supporto di Belotti.

A dirigere la sfida sarà Fabio Maresca.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Gattuso: "Con il Napoli abbiamo speso tanto e non mi aspetto passi indietro. Se domani non andiamo con la testa giusta rischiamo una brutta figura. Il Torino è una squadra battagliera che può battere chiunque quando sta bene. Serve una grande prestazione perché nel loro dna c'è sempre il cuore Toro"

Mazzarri: "Ora la squadra ha trovato una sua quadratura, con il nuovo modulo. C'è maggiore compattezza. Contro il Milan servirà il miglior Belotti. Non chiamo il presidente in chiave mercato. Do per scontato che, per continuare a crescere, servirà fare un mercato intelligente, sempre su certe basi".

I CONVOCATI

Milan

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari

DIFENSORI: Abate, Antonelli, Bonucci, Calabria, Gomez, Musacchio, Rodriguez, Zapata

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo

ATTACCANTI: Borini, Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso.

Torino

PORTIERI: Domenico COPPOLA, Salvador ICHAZO, Salvatore SIRIGU

DIFENSORI: Cristian ANSALDI, Antonio BARRECA, Kevin BONIFAZI, Nicolas BURDISSO, Lorenzo DE SILVESTRI, Cristian MOLINARO, Emiliano MORETTI, Nicolas NKOULOU

CENTROCAMPISTI: Afriyie ACQUAH, Daniele BASELLI, Joel OBI, Tomas RINCON, Mirko VALDIFIORI

ATTACCANTI: Andrea BELOTTI, Alex BERENGUER, Simone EDERA, Iago FALQUE, Adem LJAJIC, Mbaye NIANG

LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Bonucci, Zapata, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanoglu

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Nkoulou, Burdisso, Moretti; De Silvestri, Rincon, Baselli, Ansaldi; Iago Falque, Ljajic; Belotti. All. Mazzarri

Arbitro: MARESCA

Assistenti: VALERIANI – DI IORIO

Quarto uomo: PINZANI

VAR: BANTI

AVAR: SCHENONE

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

Primo incontro ufficiale da allenatori in Serie A tra Walter Mazzarri e Gennaro Gattuso.

Nei 71 precedenti di Serie A tra Torino e Milan in casa dei granata sono stati ben 34 i pareggi, 20 i successi dei padroni di casa, 17 quelli rossoner