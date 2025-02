Campionato Primavera 2017/18: l'Inter batte la Fiorentina e raggiunge l'Atalanta in vetta

La sesta giornata del Campionato Primavera è stata caratterizzata dall'ennesimo cambio in vetta alla classifica. Infatti nel match più atteso del weekend, ovvero quello tra Inter e Fiorentina, la formazione di Vecchi è riuscita a conquistare tre punti fondamentali in vista del prosieguo della stagione. Per la formazione di Bigica invece è una sconfitta dolorosa in quanto con questo risultato la Viola viene superata in classifica proprio dai nerazzurri. Non solo perchè anche l'Atalanta fa un piccolo passo in avanti dopo il pareggio con il Milan, giunto al suo quarto risultato utile consecutivo. Questo però è stato anche il weekend della Juventus, che dopo ben 5 partite senza vittorie agguanta il suo primo successo nello scontro diretto con il Napoli. Un 4-1 che non ha lasciato spazio a repliche. Chi rallenta invece è la Lazio, che, dopo aver battuto i partenopei, si fa fermare sull'1-1 dal Bologna, mentre il Chievo continua la propria scalata superando nel derby l'Hellas Verona con il risultato di 4-1. Nelle altre partite di giornata c'è da rimarcare il successo in trasferta del Genoa contro l'Udinese (0-2) ed il pareggio per 1-1 tra Sampdoria e Sassuolo.

Un risultato frutto di due squadre che praticano la stessa idea di gioco che le ha logicamente portate a dividersi la posta in palio. Un gol ciascuno per un tempo ciascuno, nel primo tempo è il Sassuolo a rendersi maggiormente pericoloso, con i neroverdi che trovano il gol del vantaggio con Kolaj, abile a sfruttare un errore di Mikulic ed a battere Krapikas, ma la risposta blucerchiata è immediata anche se la rete del pareggio arriva solamente all'85' con Cabral. Fa meglio l'altra squadra ligure, il Genoa, che supera in trasferta l'Udinese con il risultato di 2-0: al 12' Zanimacchia salta Odasso e da trentacinque metri lascia partire una conclusione che non lascia scampo all'estremo difensore avversario; il raddoppio arriva in pieno recupero con Micovschi che parte in contropiede ed una volta giunto nell'area di rigore avversaria lascia partire un tiro a giro imprendibile per Borsellini.

Nelle medesime posizioni di classifica rimane la Lazio che impatta sull'1-1 contro il Bologna: al 7' Sarac imbuca per Rezzi, che tutto solo davanti a Santurro non sbaglia; la replica felsinea arriva al 34' con Okwonkwo che incorna con i tempi giusti il perfetto cross di Mantovani; nel secondo tempo entrambe le squadre provano a vincerla ma il risultato non cambia più. Un punteggio che rispecchia l'andamento di una partita bella ma non spettacolare, come invece è stato il derby tra Chievo ed Hellas Verona: gli uomini di Porta si portano in vantaggio dopo 60 secondi con Tupta, abile a superare l'estremo difensore avversario con un tiro dal limite dell'area; i clivensi pareggiano al 21' con Isufaj, salvo poi raddoppiare due minuti più tardi con Vignato; non è finita qui perchè al 35' Isufaj realizza la doppietta trasformando il primo calcio di rigore, mentre il secondo viene battuto e realizzato da Rabbas nella ripresa. Un 4-1 che certifica le ambizioni di alta classifica della formazione di D'Anna.

Posizioni che per il momento non riguardano Napoli e Juventus, che in questo weekend si affrontavano per decidere chi delle due dovesse uscire da questo periodo di difficoltà. A spuntarla sono stati i bianconeri con il risultato di 4-1: gli uomini di Dal Canto sono bravi a portarsi in vantaggio con Olivieri, che servito da Portanova, supera Schaeper con un preciso rasoterra; la reazione partenopea non si fa attendere ed infatti alla mezz'ora i padroni di casa pareggiano grazie al calcio di rigore (fischiato per fallo di Delli Carri su Zerbin) trasformato da Gaetano; una situazione di equilibrio provvisoria perchè al 57' la Juventus torna in vantaggio con Morrone, che assistito da Di Pardo, batte l'estremo difensore avversario con un tiro a giro; al 73' i bianconeri chiudono la contesa con Portanova, che servito da Tripaldelli, batte per la terza volta Schaeper; nel finale il Napoli rimane anche in 10 per l'espulsione di Scarf e la Juve ne approfitta per siglare il quarto gol con Anzolin, che sfrutta una sponda di Vogliacco su situazione da calcio d'angolo. Per il Napoli è la quinta sconfitta consecutiva, che certifica le lacune e le mancanze sulle quali il neotecnico Beoni dovrà lavorare.

Molto più equilibrio nella sfida tra Atalanta e Milan: i nerazzurri passano in vantaggio dopo 10 minuti grazie alla sfortunata autorete di Llamas, ma i rossoneri non si fanno intimorire e reagiscono, raggiungendo il pareggio a cinque minuti dall'intervallo con il solito Tiago Dias; nel secondo tempo la partita si mantiene equilibrata con occasioni e soprattutto pali sia da una parte che dall'altra, ma nel finale ad essere decisivo è Guarnone, che con due prodigiosi interventi evita ai suoi la sconfitta. Nell'altro match-clou di giornata l'Inter supera tra le mura amiche la Fiorentina: gli uomini di Vecchi passano in vantaggio dopo 12 minuti con Lombardoni, abile a risolvere una mischia nell'area avversaria; a questo punto escono fuori i toscani che provano a pareggiarla, ma nel finale subiscono la rete del raddoppio ad opera di Rover. Un successo che vale la vetta della classifica in coabitazione con l'Atalanta, con i bergamaschi che saranno chiamati a difendere il primato nel prossimo turno in trasferta contro la Roma, mentre l'Inter andrà a Genova ad affrontare i Grifoni. Tra gli altri match in programma spicca Juventus - Lazio, con le due squadre vogliose di punti dopo un inizio di stagione piuttosto traballante.

RISULTATI:

Atalanta - Milan 1-1

10' Llamas [aut.] 40' Dias (M)

Chievo - Hellas Verona 4-1

1' Tupta (HV) 21' Isufaj (C) 23' Vignato (C) 35' Isufaj [r.] (C) 56' Rabbas [r.] (C)

Lazio - Bologna 1-1

7' Rezzi (L) 34' Okwonkwo (B)

Udinese - Genoa 0-2

12' Zanimacchia 92' Micovschi

Sampdoria - Sassuolo 1-1

49' Kolaj (Sas) 85' Cabral (Sam)

Inter - Fiorentina 2-0

12' Lombardoni 90' Rover

Napoli - Juventus 1-4

19' Olivieri (J) 31' Gaetano [r.] (N) 57' Morrone (J) 73' Portanova (J) 89' Anzolin (J)

Torino - Roma Rinviata

CLASSIFICA

Inter 13 Atalanta 13 Fiorentina 12 Sassuolo 11 Chievo 11 Genoa 10 Roma 10 Milan 10 Hellas Verona 9 Juventus 6 Torino 6 Lazio 5 Bologna 5 Udinese 5 Napoli 3 Sampdoria 2

PROSSIMO TURNO (28/10/17):

Roma - Atalanta

Juventus - Lazio

Genoa - Inter

Bologna - Napoli

Fiorentina - Torino

Sassuolo - Chievo

Hellas Verona - Udinese

Milan - Sampdoria

PRIMAVERA 2 GIR. A

Il turno è stato aperto dal derby romagnolo tra Cesena e Spal, terminato 1-1: al vantaggio bianconero siglato da Babbi al 45' ha risposto Ubaldi all'85'. L'Empoli torna a vincere contro il Brescia, con i toscani che rifilano un sonoro 3-0 ai lombardi: di Imbrenda (doppietta) e Tehe (su rigore) le reti del match. Chi continua a stentare invece è la Virtus Entella che perde a Novara per 2-1: i piemontesi passano in vantaggio ad inizio ripresa con Stoppa che realizza un calcio di rigore; i liguri reagiscono pareggiando al 75' con Carullo; sembra finita qui ma in pieno recupero i padroni di casa trovano il gol - vittoria con Bove. La sorpresa di giornata arriva però da Parma, dove la Cremonese riesce a fermare i gialloblu sul risultato di 1-1: al gol del vantaggio emiliano siglato da Mastaj, ha risposto nella ripresa Poledri. Infine importante e netto successo dello Spezia sul Carpi. L'incontro viene deciso da una tripletta di Mulattieri. Nel prossimo turno interessante sfida tra due grandi deluse di questo inizio di stagione, ovvero Virtus Entella e Parma.

RISULTATI:

Cesena - Spal 1-1

45' Babbi (C) 85' Ubaldi (S)

Cittadella - Pro Vercelli 0-0

Empoli - Brescia 3-0

20' Imbrenda 68' Imbrenda 73' Tehe [r.]

Novara - Virtus Entella 2-1

46' Stoppa [r.] (N) 75' Carullo (VE) 95' Bove (N)

Parma - Cremonese 1-1

21' Mastaj (P) 72' Poledri (C)

Spezia - Carpi 3-0

38' Mulattieri 65' Mulattieri 85' Mulattieri

CLASSIFICA

Cittadella 13 Pro Vercelli 11 Spal 11 Cremonese 10 Novara 9 Spezia 9 Venezia 7 Empoli 7 Cesena 7 Parma 6 Brescia 4 Virtus Entella 4 Carpi 2

PROSSIMO TURNO (28/10/17):

Brescia - Cesena

Carpi - Cittadella

Cremonese - Novara

Pro Vercelli - Empoli

Spal - Venezia

Virtus Entella - Parma

PRIMAVERA 2 GIR. B

La sesta giornata non ha registrato grandi cambiamenti in vetta alla classifica, infatti il Cagliari capolista ha difeso il suo primato vincendo per 3-1 a Salerno: i padroni di casa si sono portati in vantaggio dopo 20 minuti con Gaeta, abile a realizzare un calcio di rigore, ma dall'altra parte gli ha risposto dagli undici metri Gagliano; nella ripresa i sardi accelerano e con Mastromartino e Tetteh realizzano le reti che valgono la vittoria finale. Insieme agli isolani troviamo il Bari, vittorioso per 3-0 contro l'Avellino: i pugliesi si aggiudicano l'incontro grazie alla doppietta di Parker ed al gol di Petruccetti. L'altra pugliese, il Foggia, viene fermata sul 2-2 a Terni: i rossoneri passano in vantaggio dopo 9 minuti con De Cristofaro, ma al 62' subiscono il pareggio umbro realizzato da Filippone su calcio di rigore; i satanelli non ci stanno e si riportano avanti nel punteggio con Schena, ma ancora Filippone dagli undici metri sigla la definitiva parità. Il match-clou di giornata però si giocava a Palermo, con i rosanero che erano chiamati a vincere contro il Perugia per risalire la classifica ed infatti così è stato. I padroni di casa hanno siglato il gol del vantaggio al 55' Cannavò, ma Loffredo ad un quarto d'ora dal termine ha ristabilito la parità. Quando la partita sembra indirizzata verso il pareggio ecco arrivare il gol che decide la sfida con Silva Marques che in pieno recupero sigla la rete del definitivo 2-1. Stesso risultato per il Crotone contro l'Ascoli: i calabresi, dopo un quarto d'ora, sono già in vantaggio con Gennari, ma ad inizio ripresa i marchigiani pareggiano con Zimbardi; nel finale Carozza sigla il gol che regala tre punti importantissimi al Crotone.

RISULTATI:

Salernitana - Cagliari 1-3

20' Gaeta [r.] (S) 36' Gagliano [r.] (C) 72' Mastromartino (C) 79' Tetteh (C)

Ternana - Foggia 2-2

9' De Cristoforo (F) 62' Filippone [r.] (T) 77' Schena (F) 80' Filippone [r.] (T)

Bari - Avellino 3-0

46' Parker 58' Parker 63' Petruccetti

Crotone - Ascoli 2-1

15' Gennari (C) 49' Zimbardi (A) 76' Carozza (C)

Palermo - Perugia 2-1

55' Cannavò (Pa) 75' Loffredo (Pe) 95' Silva Marques (Pa)

Pescara - Frosinone 0-0

CLASSIFICA

Bari 12 Cagliari 12 Foggia 10 Palermo 10 Frosinone 9 Perugia 9 Crotone 8 Pescara 7 Ternana 7 Salernitana 6 Benevento 5 Ascoli 4 Avellino 0

PROSSIMO TURNO (28/10/17):

Ascoli - Bari

Avellino - Ternana

Cagliari - Pescara

Foggia - Salernitana

Frosinone - Benevento

Perugia - Crotone