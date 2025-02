Milan - Genoa: le formazioni ufficiali

Obbligo vittoria. Non ci sono altre scelte, per il Milan e per Vincenzo Montella, pericolosamente in bilico dopo le ultime prestazioni poco convincenti. Contro il Genoa, l'ex tecnico di Fiorentina e Sampdoria dovrà necessariamente convincere, guidando i rossoneri al successo. Per superare l'arcigno collettivo rossoblu, il Milan scenderà in campo con il 3-5-2: davanti a Donnarumma, confermato il terzetto difensivo Zapata-Bonucci-Rodriguez. In attacco, Kalinic e Suso, incaricati di far gioire i propri tifosi. A centrocampo, infine, Kessie e Biglia, affiancati da Borini e Bonaventura. Sulla trequarti, Chalanoglu.

Un offensivo 3-5-2, invece, per gli ospiti, con Juric che lancia Galabinov dal primo minuto, affiancato da Taarabt. Perin in porta, protetto dai difensori Izzo, Rossettini e Zukanovic. Nella zona centrale del campo, chiavi del gioco affidate a Miguel Veloso, protetto dalle mezz'ali Rigoni e Bertolacci. Come fluidificanti, infine, l'ex tecnico del Crotone sceglie Rosi e Laxalt.

FORMAZIONI UFFICIALI:

Milan (3-5-2): Donnarumma; Zapata, Bonucci, Rodriguez; Borini, Kessie, Biglia, Bonaventura; Calhanoglu; Suso, Kalinic.

Genoa (3-5-2): Perin; Izzo, Rossettini, Zukanovic; Rosi, Bertolacci, Miguel Veloso, Rigoni, Laxalt; Galabinov, Taarabt.