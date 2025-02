Terminata Milan- Genoa, LIVE Serie A 2017/18 (0-0): finisce in pareggio

17.08 - Direi che è tutto. E allora un grazie a tutti coloro che ci hanno seguiti da parte di Patrick Sermon ed alla prossima, sempre qui, su VAVEL Italia! Vi ricordo il verdetto: 0-0 tra Milan e Genoa.

17.05 - Finisce così: 0-0. Un risultato che porta il Milan ancora più in basso. Una gara sicuramente condizionata dall'espulsione di Bonucci al 25'. Ancora una volta si perdono 3 punti importantissimi, che servivano per non distaccarsi dalle altre. Uno 0-0 che fa capire il momento complicato che stanno affrontando i rossoneri che non riescono più a vincere. Un Milan che non ha mai abbandonato l'idea di vincere anche dopo l'espulsione del centrale rossonero, che conclude un pessimo inizio di stagione in questo modo. Per ora, è tutto.

16.54 - E' finita! 0-0 tra Milan e Genoa.

91' Genoa che cerca di alzare il proprio baricentro .

90+3'

89' Fallo in area in favore del Genoa: Zapata colpisce Rossettini.

88' Sfortunato Suso che, dopo una bella incursione, trova la doppia deviazione, prima di Izzo e poi la sua.

87' Palla difficile di Lapaula che cerca Laxalt sull'altra fascia.

86' Giro palla del Genoa che cerca di avanzare.

84'Ultimo cambio per il Milan: esce Kalinic, entra Cutrone.

83' Occasione per il Genoa con Ricci che mette una palla in mezzo per Taarabt che spizza di testa ma non trova la porta.

81' Grande opportunità per il Genoa. Lapadula viene fermato all'ultimo da Zapata mentre correva verso la porta rossonera.

80' Ancora un'occasione per il Milan con Suso che trova Borini che a sua volta trova Zukanovic che respinge.

79' Giro palla rossonero con il Genoa che attende.

77' Ennesimo cross sbagliato di Kessie che non trova nessuno sul secondo palo.

76' Ultimo cambio per il Genoa: esce Rigoni, entra Ricci.

75' Altra grande occasione per il Milan sempre con Suso che imbuca per Kalinic che, non aspettandosi l'errore di Rosi, lascia sfilare la palla.

73' Prova Suso dalla distanza: lo spagnolo tenta la conclusione a giro ma colpisce male la palla.

72' Fallo di Izzo su Borini. Punizione per il Milan.

70' Brutto intervento di Zapata ai danni di Lapadula: nessuna sanzione disciplinare.

69' Calcio d'angolo per il Milan con Suso che trova Kessie che non riesce ad indirizzare la palla verso la porta.

67' Altra occasione per Borini che tenta il tiro dalla distanza dalla sinistra. Nessun problema per Perin.

66' Secondo cambio forzato per il Milan: esce Jack Bonaventura per un problema muscolare ed entra Calabria.

64' Occasione per il Milan. Kessie fa 60 metri di corsa , arriva davanti alla porta e calcia a lato.

63' Milan tutto compatto nella propria metacampo con il Genoa che gira palla.

62' Perde palla Bonaventura a centrocampo, la recupera Veloso che fa alzare il baricentro della propria squadra.

61' Buona chiusura di Zapata che vede il movimento di Lapadula, fa scorrere la palla e guadagna il fallo.

60' Fallo di Taarabt su Bonaventura: secondo ammonito del Genoa.

58'Occasione per il Milan: Suso con un pallone tagliato dalla destra non trova per poco Kalinic.

56' OCCASIONE PER IL GENOA: dopo una carambola in area, Bertolacci si trova il pallone tra i piedi e con il destro cerca la conclusione a giro. Pallone non molto distante dal palo.

55' Cross di Bonaventura dalla sinistra per Kalinic. La palla però è troppo lunga.

54' Milan propositivo in questa frazione di gioco.

52' Fallo di Bertolacci su Kalinic.

49' Intervento maldestro di Rossettini dopo la conclusione di Bonaventura.

16.05 - Si riparte! Pallone mosso dal Genoa.

16.00 Un primo tempo difficile quello dei rossoneri, a causa anche della sbracciata di Bonucci e la successiva espulsione con l'aiuto del VAR. Un Milan che stava facendo discretamente bene con il solito Suso che, in questi primi 45', è stato catalizzatore di tanti palloni e che ha creato vari pericoli alla retroguardia rossoblù. Un Genoa che solo negli ultimi 10 minuti era entrata nella metacampo rossonera grazie alle incursioni dei due esterni. I rossoblù fino al 35' avevano giocato una gara difensiva, aspettando un errore degli avversari. Poi, dopo l'espulsione, i liguri hanno alzato leggermente il pressing. Speriamo che il secondo tempo ci regali delle emozioni. A tra poco..

18.50 - Duplice fischio di Giacomelli, che manda le squadre negli spogliatoi. Parziale di 0-0.

47' Confermati i 3 di recupero.

46' Altra occasione per il Genoa con Taarabt che trova Rigoni in mezzo che con la testa cerca il secondo palo, ma Donnarumma resta in piedi e blocca il pallone,

45' Fallo di Biglia sulla caviglia di Izzo. Punizione per i rossoblù.

44' Colpisce malissimo Bonaventura che non trova la porta. Conclusione da rivedere.

43' Milan che rifiata e fa girare la palla.

41' Occasione per il Genoa: traversone di Rosi per Galabinov che taglia sul primo palo e non trova il pallone per centimetri. Donnarumma si trova la palla tra le mani.

40' Giro palla del Genoa con un Milan abbastanza solido dietro.

39' Ottima giocata di Borini che è uno dei più intraprendenti. Ammonizione per Zukanovic.

37' Genoa che fatica a trovare metri anche dopo l'espulsione del difensore rossonero.

36' Altro intervento difensivo di Rosi. Il Milan non molla.

35' Pallone tagliato di Suso ma Zukanovic respinge.

34' Prova a venire avanti il Milan che non trova spazi. Altro fallo di Laxalt su Suso.

32' Secondo corner del Milan con Suso che trova Romagnoli che non riesce ad arrivare di testa.

31' Prima azione del Genoa: Taarabt dalla sinistra cerca un movimento tra le linee di Rigoni. Pallone però sbagliato.

30' Molto pretenzioso Bonaventura che tenta il tiro da fuori. Facile la presa per Perin.

29' Alza il pressing il Genoa. I rossoneri devono riorganizzarsi dopo l'espulsione di Bonucci.

27' Rientra bendato Rosi.

26' Cambio forzato per il Milan: esce Calhanoglu, entra Romagnoli. Si passa al 3-4-1-1.

25' Rosso per Bonucci! Sbracciata ritenuta volontaria da Giacomelli che ha espulso il difensore rossonero. Milan in 10.

24' Chiamata del VAR per valutare la volontà o meno della sbracciata di Bonucci. Attendiamo..

23' Colpo al volto di Rosi che rimane a terra. Sbracciata di Bonucci all'esterno rossoblù.

22' Buona incursione di Bonaventura sulla sinistra che costringe Rosi al fallo.

21' Cross da fermo di Borini per Bonaventura. Pallone troppo morbido, facile la parata di Perin.

19' Conclusione debole di Calhanoglu, dopo la bella incursione di Suso che ha seminato il panico tra i difensori genoani.

18' Schema da corner riuscito male dal Genoa. Rimessa dal fondo per i rossoneri.

17' Buona trama del Milan con Calhanoglu, dopo una buona spizzata di testa di Kalinc. Il turco viene fermato da Rossettini.

16' Cross sbagliato di Kessie dalla destra. Pallone sul fondo.

15' Tiro forzato di Ricardo Rodriguez dalla distanza. Rimessa dal fondo per il Genoa.

14' Prova lo spunto Kalinic ma Zukanovic stringe la diagonale e spazza via.

12' I rossoblu fanno fatica a costruire azioni di gioco.

11' Fallo di Borini su Bertolacci. Punizione per il Genoa.

8' Errore di Suso sulla trequarti: lo spagnolo cerca Rodriguez, ma la palla è arretrata e finisce fuori.

6' Cross di Rodriguez dalla sinistra, colpisce Kessie ma il tiro finisce alto.

4' Altra occasione per il Milan con Suso che mette una bella palla per Kalinic che lavora da sponda per Biglia che smorza la palla sbagliando la conclusione.

3' Palla sbagliata di Rossettini per Laxalt. Fallo laterale il Milan.

2' Prima occasione per il Milan: Bonaventura mette in mezzo per Cutrone che non trova la porta.

1' Primo possesso del Milan. Inizio un po' freddo delle due squadre

15.02 - Si parte! Primo pallone mosso dal Milan

14.59 - Squadre in campo!

14.50 - Squadre che rientrano negli spogliatoi: tra poco si parte con Milan-Genoa, non mancate!

14.40 - Nel 3-4-2-1 rossonero, Bonaventura va a prendere il posto di Rodriguez sulla sinistra, che scende nei 3 di difesa. Out André Silva, gioca Kalinic supportato dai due trequartisti Suso e Calahnoglu. Fuori Musacchio, spazio a Zapata.

14.30 - Riscaldamento iniziato a San Siro, dove le squadre sembrano molto concentrate.

14.25 - La risposta del Genoa (3-5-2): Perin; Izzo, Rossettini, Zukanovic;Rosi, Rigoni, Bertolacci, Veloso, Laxalt; Taarabt, Galabinov. All. Juric

14:13 - La formazione ufficiale del Milan (3-4-2-1): Donnarumma; Zapata, Bonucci, Rodriguez; Borini, Kessie, Biglia, Bonaventura; Calhanoglu, Suso; Kalinic. All. Montella

14.02 - Inizia il nostro avvicinamento alla gara: a minuti vi proporremo le formazioni ufficiali.

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Milan-Genoa, match valido per la nona giornata del campionato di Serie A TIM 2017/18, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 15:00 - verrà fischiato dall'arbitro Piero Giacomelli.

Momento abbastanza critico quello dei rossoneri, che non conquistano i 3 punti da 3 giornate. L'ultima vittoria in campionato risale al 20 settembre, quando il diavolo vinse per 2-0 contro la Spal di Semplici. La squadra di Montella arriva da una sconfitta nel derby e vorrà sicuramente riscattarsi.

Si può dire che Montella è ormai arrivato all'ultima spiaggia. Il tecnico campano deve conquistare necessariamente i 3 punti per rissolevare il morale dei suoi ragazzi e di tutta la tifoseria, che ha fischiato la squadra dopo lo 0-0 in casa con l'AEK Atene. Domani il successo è obbligatorio.

Un Montella che, nella consueta conferenza della vigilia, ha ribadito di essere in ottimi rapporti con Mirabelli e Fassone. Inoltre, il tecnico rossonero ha dichiarato che i ragazzi domani dovranno scendere in campo con la massima tranquillità, avendo fiducia nelle proprie qualità e cercando di essere il più concreti possibile.

Per quanto riguarda la formazione, il tecnico rossonero dovrebbe schierare un 3-5-2 con Zapata, Bonucci e Romagnoli. I 5 di centrocampo dovrebbero essere Borini, Kessié, Biglia, Bonaventura e Rodriguez. Le due punte, molto probabilmente, Suso e Kalinic.

Gli uomini di Juric arrivano da una bella vittoria in casa del Cagliari per 3-2. I rossoblù sono 17esimi in campionato con soli 5 punti. La vittoria in Sardegna, dopo 2 ko consecutivi, ha permesso al tecnico croato di preparare la partita al meglio. Una partita da non sbagliare per il grifone.

Come detto in precedenza, la squadra ligure non ha iniziato al meglio la stagione. Il Genoa sta vivendo la sua peggiore partenza in un campionato di Serie A. I rossoblù, con la vittoria a Cagliari, hanno però interrotto una striscia di 8 partite, dove ci sono stati 2 pareggi e 6 sconfitte. Non un bel momento per la squadra ligure, che vorrà dare un segnale positivo.

Uno Juric che finalmente potrà riabbracciare Gianluca Lapadula, fermo ai box per un trauma al ginocchio. Nella solita conferenza alla vigilia della partita, il tecnico rossoblù ha dichiarato che domani i suoi ragazzi saranno concentrati e che sicuramente faranno bene, creando vari problemi ai rossoneri.

Juric dovrebbe schierare un 3-4-2-1 con Izzo, Rossettini e Zukanovic. I 4 a centrocampo dovrebbero essere Rosi, Bertolacci, Veloso e Laxalt. Sulla trequarti spazio a Rigoni e a Taarabt. Davanti a tutti giocherà Galabinov, in vantaggio su Lapadula.