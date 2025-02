Fiorentina, Sportiello analizza il successo col Benevento

Ai microfoni di Viola Channel, Marco Sportiello commenta il rotondo successo della Fiorentina sul campo del Benevento. Tre punti che consentono ai viola di agganciare Torino e Milan e di raggiungere la parte sinistra della classifica. L'estremo difensore racconta le insidie del confronto, con il Benevento chiamato a mutare una situazione oggi drammatica.

"Un'ottima vittoria, non era scontato vincere. Il Benevento aveva bisogno di punti"

Porta inviolata, il merito è dell'intero gruppo. Sportiello loda l'operato dei compagni, bravi a disinnescare le sortite della formazione di casa.

"Si difende in 11, non è solo responsabilità del reparto difensivo. Non prendere goal è un bene"

L'attenzione si sposta poi sul prossimo impegno. Turno infrasettimanale, la Fiorentina trova un Torino ancorato a un derby in difetto. Sconfitta interna con la Roma nella giornata odierna, Miha deve invertire il trend, incrocio pericoloso per i viola.

"Ogni partita è una storia a sé, tra 3 giorni giochiamo contro il Torino che è forte"

Si può migliorare "Dobbiamo migliorare nel gioco senza palla, dobbiamo imparare a soffrire"

La chiosa finale è per Babacar, a segno nella ripresa. Prima Sportiello tende la mano al compagno, poi lo rimprovera per la "scenata" sul rigore.

"Babacar non è una sorpresa, ha grandi qualità come anche LoFaso"

"Il rigorista è Thereau e va rispettato, è anche normale che Babacar a caldo volesse calciarlo"