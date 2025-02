Serie A, si gioca alle ore 15: le formazioni ufficiali di Torino-Roma

Serie A, nona giornata. Già ieri in campo i due anticipi, quello delle 18 con una travolgente Sampdoria vincente per 5-0 ai danni del Crotone, ma soprattutto il big match Napoli-Inter terminato però con un nulla di fatto, riassunto nello 0-0 finale. A breve si concluderà anche il lunch match che vede in campo nel derby di Verona le due squadre della città, Chievo ed Hellas: in programma ci sono però ancora diversi match, di cui la maggioranza da svolgersi dalle ore 15:00 in avanti. Fra questi, la partita certamente più interessante - perlomeno sulla carta - è quella da disputarsi allo stadio Olimpico di Torino, dove la squadra dell'omonimo capoluogo piemontese ospiterà la Roma.

Un match dai toni abbastanza delicati: i giallorossi vengono dalla sconfitta in favore del Napoli in casa, che però a livello prestazionale ha lasciato delle indicazioni convincenti; stesso discorso per la trasferta appena disputata sempre dalla Lupa contro il Chelsea, dove però il risultato è stato ben più convincente, un 3-3 che rappresenta uno step importantissimo in ottica passaggio del turno. Da Stamford Bridge al campionato, dove servono punti per continuare a rincorrere le zone più alte della classifica.

Potrebbe essere invece una gara da sorpasso per il Toro, anche se solo virtuale - meglio ricordare che la società capitolina conta una partita in meno, da recuperare contro la Sampdoria -, visto che il distacco dalla Magica è di solo due punti. Con queste premesse, ovviamente le scelte degli allenatori saranno state molto delicate: andiamo ad analizzarle insieme. Mihajlovic ha scelto Baselli a centrocampo e Sadiq in attacco; dall'altro lato, Di Francesco sorprende con un 4-3-2-1, c'è Hector Moreno in difesa e anche Pellegrini a centrocampo, con Nainggolan spostato sulla trequarti.

Torino (4-2-3-1): Sirigu; De Silvestri, N'Koulou, Moretti, Molinaro; Rincon, Baselli; Iago Falqué, Ljajic, Niang; Sadiq. All. Mihajlovic

Roma (4-3-2-1): Alisson; Florenzi, Hector Moreno, Juan Jesus, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Strootman; Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko. All. Di Francesco