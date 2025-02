Crotone: le ultimissime in vista della Sampdoria

La difficile trasferta in casa della Sampdoria sarà un vero e proprio banco di prova, per il Crotone di Davide Nicola, più tranquillo rispetto alla situazione che viveva un anno fa ma comunque affatto deciso ad abbassare la guardia in un momento così vitale della stagione. Contro i doriani, dunque, i calabresi scenderanno presumibilmente in campo con i titolarissimi, impostando la gara con quelle rapide verticalizzazioni che tanto hanno fatto male nella scorsa Serie A TIM.

Secondo le ultime news provenienti dalla Liguria, Nicola dovrebbe adottare inizialmente il consueto 4-4-2, con Cordaz in porta. Davanti a lui, linea a quattro composta da Sampirisi, Ceccherini, Ajeti e Martella, in ballottaggio però con il grande ex Pavlovic. Nella zona mediana del capo, Barberis ed Izco si giocano una maglia, certo invece del posto Mandragora. Ai lati, come centrocampisti di fascia, Nicola schiererà Stoian e Rohden. Dubbi invece in avanti, dove Budimir e Trotta potrebbero lasciar spazio ai più giovani Simy e Nalini.

Modulo ed uomini noti, dunque, per l'ex tecnico del Bari, chiamato ad una prova di maturità importante e cruciale. Se contro le cosiddette big i risultati negativo possono essere giustificati, infatti, in casa della vogliosa Sampdoria i pitagorici avranno quantomeno l'ordine di provarci, continuando lungo quel positivo percorso tracciato da tre giornate. Certo, pensare ad una sfida facile sarebbe insensato ed improvvido, ma la tenuta difensiva non sempre perfetta dei liguri potrebbe sposarsi perfettamente con i tagli velocissimi di Stoian e Trotta.

Crotone (4-4-2): Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Ajeti, Martella; Rohden, Mandragora, Barberis, Stoian; Trotta, Budimir.