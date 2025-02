Inter, parla l'agente di Paulo Diaz: "All'Inter già a gennaio"

Un difensore per Luciano Spalletti e la sua nuova Inter. La frase da noi usata sintettizza il diktat della sessione di mercato invernale per quanto riguarda la dirigenza nerazzurra. Mesi di sondaggi ed opere di scouting hanno individuato in Paulo Diaz la figura da tempo ricercata. Si tratta di un cileno, facente parte in pianta stabile della nazionale maggiore, classe 94', in forza agli argentini del San Lorenzo.

Il giocatore è da tempo sotto gli occhi degli attenti osservatori nerazzurri, senza però che si sia imbastita una vera e propria trattativa, ma limitandosi a vaghi corteggiamenti in attesa di capire come agire. Il pacchetto difensivo meneghino comprende appena tre centrali di ruolo, troppo pochi per affrontare una stagione ad alta intensità. Urge quindi accelerare i tempi di un acquisto di pura necessità, per il popolo nerazzurro e non solo.

Ad aprire all'approdo nel vecchio continente del 23enne è lo stesso agente Shalimar Reynal, il quale cura l'interessi del giocatore e quindi un suo eventuale trasferimento. Intervistato dal portale cileno cooperativa.cl, l'agente dell'ex Colo Colo e Palestino ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sulle sorti del suo assistito: “Paulo Diaz potrebbe trasferirsi all’Inter, già nella prossima finestra di gennaio. I nerazzurri lo hanno osservato e stanno trattando. Il San Lorenzo è disposto a farlo partire per la clausola rescissoria inserita nel suo contratto. Paulo Diaz vale l’Europa, che è esattamente dove lui vuole andare”.