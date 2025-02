Serie B: Frosinone e Palermo chiamate al successo, cosa farà il Cesena?

In assoluto la rosa più solida e costante di questa Lega B, trasferta interessantissima per l'Empoli capolista, in casa di un Venezia che sta sorprendendo per la propria voglia di stupire ancora. I lagunari di Inzaghi, in caso di successo, confermerebbero il loro momento positivo, salendo e non poco in classifica. Dopo tre pareggi consecutivi, vuole tornare a vincere il Palermo, in casa e contro un Novara allenato dal grande ex Corini. I rosanero, molto più forti, non dovranno però sottovalutare i piemontesi, decisi a fare punti per allontanarsi definitivamente dalla zona rossa, sognando un posto ai playoff. Novanta minuti delicatissima, inoltre, per il Frosinone, impegnato in casa di una Salernitana reduce dal successo mozzafiato contro l'Avellino. I ciociari devono però vincere, pena l'allontanamento dalla vetta. Non dovrebbe avere problemi, il Bari, in casa e contro il Citadella: i galletti non devono fare harakiri.

Potrebbe approfittare di questi incroci, poi, il Carpi, che in casa di una Pro Vercelli in forma potrebbe bissare la vittoria della scorsa giornata. I falconi troveranno un collettivo pronto a difendersi, non bisognerà dunque perdere la pazienza. Sarà interessante, inoltre, seguire Cremonese-Brescia, con le rondinelle prese recentemente da Marino: il tecnico ex Frosinone, vera e propria istituzione per la categoria, proverà a battere il collega Tesser, che con la neo-promossa sta davvero togliendosi molte soddisfazioni. Una specie di aut-aut, al contrario, la trasferta del Perugia in casa dello Spezia. Gli umbri, reduci da ben tre sconfitte consecutive, dovranno necessariamente risollevarsi, i liguri cercheranno i tre punti per allontanarsi dalla diciottesima posizione. Si prevede una sfida emozionante, inoltre, Pescara-Avellino, formazioni che fanno dell'offensività il loro dogma. Si prevedono goal e spettacolo.

Nelle zone di bassa classifica, vero e proprio spareggio tra Cesena e Foggia, che puntano al successo per non avere ancora gli incubi. Stando alle mere speculazioni pregresse, i romagnoli sarebbero favoriti, guai però a sottovalutare i pugliesi, che hanno dato conferma di poter far male. Tanto equilibrio, al contrario, potrebbe uscire fuori da Ternana-Ascoli, due squadre capace di pungere ma anche di difendersi con ordine. I picchi punteranno al contropiede, gli umbri a fare la gara. Trasferta affatto facile, infine, quella che vedrà l'Entella ospite del Parma, deciso a fare bene come agli esordi di stagione. Chi la spunterà?

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

20.10. 19:00 Cremonese Brescia

20.10. 21:00 Bari Cittadella

21.10. 15:00 Cesena Foggia

21.10. 15:00 Palermo Novara

21.10. 15:00 Parma Entella

21.10. 15:00 Pescara Avellino

21.10. 15:00 Pro Vercelli Carpi

21.10. 15:00 Salernitana Frosinone

21.10. 15:00 Spezia Perugia

21.10. 15:00 Ternana Ascoli

21.10. 15:00 Venezia Empoli