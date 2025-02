Milan- AEK Atene, i rossoneri non vanno oltre il pareggio. Le parole dei protagonisti nel post-partita

E' 0-0 tra Milan ed AEK Atene. Un pari a dir poco deludente che ha portato i fischi di tutta San Siro verso i giocatori rossoneri. Il Milan di Vincenzo Montella non riesce più a vincere.Il successo manca dal 28 settembre, partita vinta dai rossoneri all'ultimo minuto contro il Rijeka grazie a Cutrone. Ancora una volta il diavolo è apparso lento, macchinoso e poco cinico. Un Milan che anche questa sera ha dimostrato di non avere idee di gioco, affidandosi molte volte ai singoli. Un primo tempo da assenti, un secondo tempo che è andato avanti solo d'inerzia e nervi. Non bene il centrocampo, con Calhanoglu che oggi è stato decisamente il peggior in campo. Il turco è stato fuori dai radar della partita per tutti i 90' minuti, toccando pochissimi palloni ed incidendo per nulla nella manovra.

Commenta la partita dei suoi ragazzi, il tecnico rossonero Vincenzo Montella ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni.

Sulla gara: "Credo che la partita l'abbiamo fatta, sono gare che se non le sblocchi diventano complicate. Siamo primi in classifica, l'analisi della partita può essere fuorviante per via delle tre sconfitte consecutive. La prestazione in parte c'è stata, purtroppo non siamo stati capaci nemmeno oggi di concretizzare".

Sul momento: "Manca la scintilla, il fiammifero. Ogni giocatore vorrebbe fare qualcosa in più e dimostrare di essere da Milan, sono un po' bloccati nella testa".

Sulle parole di Mirabelli: "L'ho sentita l'intervista, ho un rapporto splendido con Massimiliano, non sono d'accordo che nel primo tempo con l'Inter non siamo entrati in campo, abbiamo fatto una partita attendista. Ovvio che noi tutti vorremmo vedere il meglio per 95', ma il miglioramento di una squadra passa attraverso certi step, sono convinto ci arriveremo. Molti giocatori non hanno mai indossato una maglia pesante come quella del Milan. Chiedo alla società e ai tifosi di starci vicino, soprattutto di stare vicino a questi giocatori, hanno una sensibilità particolare e ha bisogno di una carezza in più".

Sulle difficoltà del primo tempo: "Non mi è piaciuta l'interpretazione, ci voleva la rabbia per cambiare qualcosa. Per arrivare a giocare 95' a certi livelli c'è bisogno di un miglioramento generale e certe situazioni non sono allenabili. Se scegliamo di stringerci attorno ai calciatori questo risultato lo otterremo più velocemente".

Sulla qualità dei giocatori: "Dei giocatori cardine non sentono la fiducia necessaria per rischiare la giocata. Manca quello, non manca la qualità. La squadra ha qualità e ha bisogno di tirarla fuori. Abbiamo bisogno che i nostri giocatori di più talento riescano a giocare con un pizzico di spensieratezza".

Sugli attaccanti: "I nostri attaccanti sono speciali, unici, per il lavoro che fanno senza palla. In fase risolutiva devono crescere per il livello a cui vogliamo ambire".

Sulla divergenza con Mirabelli: "Non vedo una differenza di vedute, ho un rapporto franco e schietto con lui. Lui non è abituato a perdere, ho chiesto al mio amico farmacista di fare una pillola per le sconfitte così siamo tutti della stessa visione (sorride ndr.) C'è unione e la stessa visione. E' sceso in campo? E' molto scaramantico.

Parla poi l'esterno rossonero Davide Calabria, sempre ai microfoni di Sky Sport.

Sul momento: "E' un periodo che non ci gira niente a favore. Le occasioni che abbiamo creato potevamo finalizzarle meglio. Dobbiamo rialzarci insieme in questo momento di difficoltà".

Sulle giocate dei più tecnici: "Con qualche spunto di qualche giocatore forte potremmo migliorare. E' un periodo così, ci riesce più difficile provare certe giocate, dobbiamo dare una svolta".