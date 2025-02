Fiorentina, verso la trasferta di Benevento: scelte obbligate o quasi per Pioli

In casa Fiorentina si sta preparando la trasferta di domenica prossima contro il Benevento. Un impegno agevole, almeno sulla carta, ma mai sottovalutare l'avversario soprattutto tra le mura amiche del Vigorito. La squadra di Baroni è ancora a zero punti dopo otto partite nel suo primo anno di serie A ed è reduce dallo scontro diretto perso contro l’Hellas Verona guidato da Fabio Pecchia. Quindi anche per questo gli uomini di Pioli dovranno essere molto attenti. Sarà Gavilucci di Latina a dirigere il match. Ma andiamo a scoprire le ultime news!

Saponara verso il forfait

Scelte obbligate o quasi per il tecnico Stefano Pioli: molto probabilmente l'allenatore viola confermerà in toto la stessa formazione vista contro l'Udinese. Sportiello difenderà la porta della Fiorentina, davanti a lui agiranno Laurini, Pezzella, Astori e Biraghi. A centrocampo troveremo Benassi accanto a Badelj e Veretout, in avanti spazio Chiesa e Thereau dietro all'ormai titolarissimo Simeone. Non ci sarà Saponara: anche oggi l'ex Empoli ha lavorato a parte, per recuperare dal problema al piede sinistro che lo ha costretto a saltare gli ultimi impegni di campionato. Anche Gil Dias non ha lavorato con il resto della rosa, ma bensì in palestra.

In questi allenamenti, l'ex allenatore dell'Inter sta lavorando sull'intensità, ma non solo: anche sui ritmi alti, il possesso e il recupero della palla e sui duelli individuali. Inoltre, Pioli ha avanzato la posizione di Chiesa portandolo più vicino alla porta per sfruttare il suo tiro.

La Fiorentina, dopo la vittoria ottenuta contro l’Udinese, è a quota 10 punti: troppo poco per le ambizioni della squadra viola. Ora l'obiettivo è di sfruttare il calendario che vedrà i viola impegnati, oltre che in Campania, con il Torino in casa e il Crotone fuori, prima della Roma.